ارتفاع إيرادات قطاع البرمجيات في الصين

ارتفعت إيرادات أعمال قطاع البرمجيات الصيني خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، بينما سجل القطاع تباطؤا في وتيرة نمو الأرباح.

وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، تسجيل قفزة في إجمالي إيرادات القطاع بنسبة (11.7%)على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من (2.15) تريليون يوان خلال الفترة ما بين شهري يناير وفبراير الماضيين، فيما ارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة (7.3%) لتتجاوز (269.3) مليار يوان.

وبلغت صادرات البرمجيات (10.38) مليارات دولار أمريكي، بزيادة (12.7%) على أساس سنوي.

وبحسب البيانات التفصيلية، سجلت إيرادات منتجات البرمجيات نموًا مستقرًا خلال الفترة المذكورة إذ بلغت (472.7) مليار يوان خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، بزيادة (7.8%) على أساس سنوي، ومثلت (21.9%) من إجمالي إيرادات الصناعة.

وفي الوقت نفسه، حافظت إيرادات خدمات تكنولوجيا المعلومات على نمو مزدوج الرقم لتحقق (1.45) تريليون يوان (حوالي 210.3 مليارات دولار أمريكي)، ما يمثّل (67.2%) من إجمالي إيرادات الصناعة، فيما حققت المنتجات والخدمات المتعلقة بأمن البيانات إيرادات بلغت (41.2) مليار يوان، بزيادة (6.2%) على أساس سنوي.