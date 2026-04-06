لجنة أمن محلية الخرطوم تصدر قرارا بحصر التجار والعاملين بالأسواق في إطار الضبط الأمني

أصدرت لجنة تنسيق شئون أمن محلية الخرطوم خلال اجتماعها اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير قرارا بتشكيل لجنة مشتركة من التنفذيين والقوات النظامية لحصر التجار والعاملين بالأسواق عبر استمارة تحدد نشاط ومواقع عمل التجار والعاملين ضمن خطة الضبط الأمني للعمل بالأسواق.

وأشار الاجتماع الي ان الإجراءات سيعقبها استخراج بطاقات عمل لكل من يزاول مهنة داخل الأسواق في إطار عمليات الحصر الأمني.

وعلى صعيد منفصل كشفت اللجنة عن الشروع في إنفاذ ضوابط مشددة للرقابة على محطات توزيع المواد البترولية تشمل عدم تزويد الركشات والتكاتك غير المرخصة بالوقود بجانب التي لاتحمل لوحات مرور إضافة إلى حظر تزويد المواتر قطعيا بالبنزين فيما عدا فقط التي تحمل تصاريح مرور، علاوة علي تشديد الرقابة على المخابز ومنافذ توزيع السلع الاستراتيجية.

فيما كشفت اللجنة عن انفراجا في توزيع المحروقات بمحطات الخدمة بعد إجراءات التسعيرة الأخيرة التي أقرتها الولاية.

إلى ذلك كشفت اللجنة عن ترتيبات لإزالة العشوائيات والمخالفات جنوب السوق المحلي وسوق الأسماك بجانب حملات مركزة لضبط الوجود الأجنبي غير الشرعي والظواهر السالبة، كما وجهت بإجراء عمليات مسح أمني شامل لمناطق الهشاشة الأمنية وتواصل الحملات والاطواف الأمنية لبؤر الجريمة.

كما قررت اللجنة تفعيل عمل فرعية مكافحة المخدرات بالمحلية وقيام حملات مشتركة بالتنسيق مع القوات النظامية للمكافحة.

إلى ذلك اطلعت اللجنة على استقرار الموقف الأمني بالمحلية واطمأنت على نجاح خطة تأمين امتحانات الشهادة المتوسطة في يومها الاخير بجانب الاطلاع على الخطة التفصيلية لتأمين امتحانات الشهادة الثانوية الاسبوع المقبل .

وعلى صعيد آخر اشادت اللجنة بيقظة الأجهزة الأمنية التي هرعت لموقع انفجار مخلفات الحرب بمنطقة امتداد ناصر منبهة لخطورة حرق النفايات والأعشاب على المواطنين والممتلكات نسبة لاحتمال وجود بعض مخلفات الحرب بالأحياء.

سونا