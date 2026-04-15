شاهد بالفيديو.. التيكتوكر سحر كوكي تحذر مواطنيها السودانيين من تصويرها أثناء قيادة سيارتها بالقاهرة وتهدد بالرد عليها بلسانها وبالقانون

خرجت التيكتوكر, السودانية, المثيرة للجدل سحر كوكي, في مقطع فيديو قامت بشنره عبر إحدى حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد حذرت “كوكي”, عبر الفيديو مواطنيها السودانيين, خصوصاً الشباب المقيمين معها بدولة مصر.

التيكتوكر, المثيرة للجدل حذرت كل من يشاهد مقطعها من محاولة تصويرها وهي تقود سياراتها بشوارع القاهرة, كما حديث من أحد الشباب قبل أيام.

وهددت سحر كوكي, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, بأخذ حقها بلسانها وبالقانون على كل من يحاول تصويرها داخل سيارتها ونشر الفيديو على الميديا.

