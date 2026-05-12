شاهد بالفيديو.. سائق “تانكر” وقود سوداني يقوم بعمل بطولي ويضحي بنفسه من أجل انقاذ محطة وقود من الإنفجار

قام سائق “تانكر”, وقود بعمل بطولي وجد عليه الإشادة والتقدير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك بعد انتشار مقطع مصور له.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن السائق الذي تم وصفه بالبطل انقذ محطة “شبّينا ” بأنقري محلية البرقيق شمالي السودان.

السائق قاد شاحنته المشتعلة لمسافة طويلة لتحترق بعيداً عن المحطة, وقام بتدخل بطولي جنب المحطة من كارثة بعد انفجار التانكر.

الخرطوم