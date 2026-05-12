- 1/2
- 2/2
قام سائق “تانكر”, وقود بعمل بطولي وجد عليه الإشادة والتقدير من الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده, وذلك بعد انتشار مقطع مصور له.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن السائق الذي تم وصفه بالبطل انقذ محطة “شبّينا ” بأنقري محلية البرقيق شمالي السودان.
https://web.facebook.com/share/v/1DnVDdV1vs/
السائق قاد شاحنته المشتعلة لمسافة طويلة لتحترق بعيداً عن المحطة, وقام بتدخل بطولي جنب المحطة من كارثة بعد انفجار التانكر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. سائق “تانكر” وقود سوداني يقوم بعمل بطولي ويضحي بنفسه من أجل انقاذ محطة وقود من الإنفجار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.