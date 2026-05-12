شاعر سوداني يفجر المفاجأت: الفنانة ميادة قمر الدين وراء دعم “البرنس” في حربه ضد إيمان الشريف واتهمتها برفع “ثور” إلى الطابق ال 11 في طقوس “ظار”

أثار الشاعر أيمن بشير جدلًا واسعًا بعد حديثه عن وجود خلافات خفية بين الفنانتين ميادة قمرالدين وإيمان الشريف، زاعمًا أن ميادة تقف خلف دعم اليوتيوبر محمد البرنس في أزمته الأخيرة مع إيمان الشريف.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, من إحدى الصفحات الفنية البارزة على “فيسبوك”, فقد أيمن، لمقربين منه عن وجود “غيرة فنية” بين الطرفين، وربط الشاعر, ميادة, بتسريب أخبار مثيرة للجدل جرى تداولها مؤخرًا على مواقع التواصل ابرزها خبر مشاركة الفنانة ايمان الشريف في طقوس (ظار) وقصة رفع ثور الي شقة في الطابق الـ (11) في دبي بمشاركة الشاعر أحمد كوستي.

وزادت تاكيدات ايمن بشير بعد أن نشرت إيمان الشريف صورة “سنجاب” عبر صفحتها، اعتبرها متابعون رسالة غير مباشرة لـ “ميادة قمر الدين” قبل أن ترد الأخيرة في بث مباشر مطالبة إيمان بالمواجهة المباشرة بدل التلميحات.

ويرى متابعون أن الوسط الفني أصبح ساحة مفتوحة للخلافات والتراشقات الإعلامية، وسط اتهامات لبعض الشخصيات باستغلال الأزمات لتحقيق مصالح أو صناعة الترند.

