تحولات إقليمية

لم يعد ما يشهده الشرق الأوسط مجرد توترات عابرة أو أزمات تقليدية يمكن احتواؤها بوسائل دبلوماسية معتادة، بل أصبحنا أمام مرحلة انتقالية عميقة تعيد تشكيل ملامح الإقليم سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

فالأحداث المتلاحقة في غزة، والتصعيد على الجبهة اللبنانية، والتوترات المرتبطة بإيران، فضلًا عن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر، كلها مؤشرات على أن المنطقة تدخل طورًا جديدًا تتغير فيه قواعد الاشتباك وتُعاد فيه صياغة موازين القوى.

في قلب هذه التحولات، تبرز القضية الفلسطينية، لا باعتبارها ملفًا إنسانيًا أو سياسيًا فحسب، بل كعامل تفجير مستمر يعيد إنتاج الأزمات في كل مرة. فالحرب في غزة تجاوزت حدودها الجغرافية، لتتحول إلى نقطة ارتكاز للتوتر الإقليمي، حيث امتدت تداعياتها إلى جنوب لبنان، وفرضت ضغوطًا على مواقف الدول العربية، وأعادت طرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل التسوية السياسية في المنطقة.

وعلى الجبهة الشمالية، يتصاعد التوتر بين إسرائيل وحزب الله بوتيرة محسوبة، لكنها تحمل في طياتها احتمالات الانفجار. فالمواجهات المحدودة، رغم بقائها تحت سقف “الردع المتبادل”، إلا أنها تُبقي المنطقة في حالة استنزاف دائم، وتفتح الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيدًا إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة.

أما إيران، فتواصل إدارة صراعها الإقليمي بأسلوب غير مباشر، عبر شبكة من النفوذ الممتد في أكثر من ساحة. هذا النمط من الصراع، الذي يجمع بين الردع والتكتيك المرحلي، يمنحها قدرة على التأثير دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة، لكنه في الوقت ذاته يرفع منسوب التوتر، ويجعل الإقليم بأكمله على حافة اشتباك واسع في أي لحظة.

وبرزت أزمة البحر الأحمر كواحدة من أخطر تداعيات المشهد الحالي، حيث أدت الهجمات على خطوط الملاحة إلى اضطراب حركة التجارة العالمية، وارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، وتحول مسارات السفن إلى طرق أطول وأكثر كلفة. هذا التطور لم يعد شأنًا إقليميًا، بل أصبح قضية دولية تمس الاقتصاد العالمي بشكل مباشر.

اقتصاديًا، تلقي هذه التحولات بظلال ثقيلة على دول المنطقة، حيث تتأثر الأسواق بحالة عدم اليقين، وترتفع أسعار الطاقة، وتتزايد الضغوط على الاقتصادات الهشة. كما أن استمرار التوترات يعوق الاستثمارات، ويؤجل خطط التنمية، ويفرض على الدول إعادة ترتيب أولوياتها بين الأمن والتنمية.

وفي هذا السياق المضطرب، تبرز مصر بوصفها أحد الأطراف الرئيسية القادرة على لعب دور توازني في الإقليم. فموقعها الجغرافي، وثقلها السياسي، وعلاقاتها المتوازنة مع مختلف الأطراف، يمنحها مساحة للحركة بين التهدئة والحفاظ على مصالحها الاستراتيجية. كما أن أمنها القومي يرتبط بشكل مباشر بما يحدث في محيطها، سواء في غزة، أو البحر الأحمر، أو حتى في توازنات القوى الإقليمية.

ولا يقتصر الدور المصري على الوساطة السياسية فقط، بل يمتد إلى إدارة الأزمات ميدانيًا، خاصة في ما يتعلق بقطاع غزة، حيث تمثل القاهرة بوابة رئيسية لإدخال المساعدات الإنسانية، ومنفذًا حيويًا لأي ترتيبات تتعلق بوقف إطلاق النار أو التهدئة. هذا الدور يعكس ثقة الأطراف المختلفة في قدرة مصر على التحرك بواقعية واتزان.

وتتحرك مصر وفق رؤية تحافظ على ثوابت الأمن القومي، وفي مقدمتها رفض أي محاولات لفرض واقع ديموغرافي جديد على حدودها، أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب أراضيها. هذا الموقف لا يعكس فقط حسابات سياسية، بل يرتبط بجوهر الاستقرار الداخلي للدولة المصرية.

وعلى صعيد البحر الأحمر، تدرك مصر أن أمن الملاحة في هذا الممر الحيوي يمثل جزءًا لا يتجزأ من أمنها الاقتصادي، خاصة في ظل ارتباطه المباشر بحركة قناة السويس. ومن هنا، تتعامل القاهرة مع هذه التهديدات باعتبارها قضية سيادية تتطلب توازنًا بين الحزم والاحتواء، بما يمنع التصعيد ويحافظ على استقرار خطوط التجارة العالمية.

إقليميًا، تسعى مصر إلى إعادة بناء حالة من التوازن العربي، من خلال التنسيق مع القوى الفاعلة، والعمل على تقليل فجوات الخلاف، وخلق مساحات مشتركة للتعامل مع التحديات. هذا الدور يتطلب جهدًا دبلوماسيًا مكثفًا، خاصة في ظل تباين المصالح والرؤى بين دول المنطقة.

التحركات المصرية تحمل بُعدًا استراتيجيًا يتجاوز اللحظة الراهنة، حيث تهدف إلى منع انزلاق المنطقة إلى صراعات مفتوحة قد تستمر لسنوات، وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الدول ومقدرات الشعوب. فالقاهرة تدرك أن إدارة التوازنات اليوم هي استثمار في استقرار الغد.

وتعمل مصر على تعزيز علاقاتها الدولية مع القوى الكبرى، بما يحقق توازنًا في سياستها الخارجية، ويمنحها هامشًا أوسع للحركة في ظل الاستقطاب العالمي المتزايد. فالتعامل مع القوى الدولية لم يعد خيارًا ثانويًا، بل ضرورة لفرض رؤية إقليمية متوازنة.

وتدفع مصر نحو حلول سياسية شاملة، ترفض منطق الحسم العسكري كخيار وحيد، وتؤكد أن استقرار المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر تسويات عادلة تأخذ في الاعتبار حقوق الشعوب ومصالح الدول. هذا التوجه يعكس إدراكًا عميقًا لطبيعة الصراعات المعقدة في الشرق الأوسط.

وعلى المستوى الأمني، تواصل الدولة المصرية تطوير قدراتها الدفاعية، ليس بهدف التصعيد، بل لضمان الردع والحفاظ على توازن القوى، في منطقة لا تعترف إلا بلغة القوة المدعومة بالحكمة. فامتلاك أدوات القوة أصبح شرطًا أساسيًا لحماية السلام.

وتلعب مصر دورًا مهمًا في مكافحة الإرهاب، سواء على المستوى الداخلي أو من خلال التعاون الإقليمي، وهو ما يعزز من استقرارها ويجعلها عنصرًا فاعلًا في منظومة الأمن الإقليمي.

وفي الداخل، تنعكس هذه الرؤية على سياسات تسعى إلى تعزيز صلابة الدولة اقتصاديًا وأمنيًا، بما يمكنها من التعامل مع الضغوط الخارجية دون اهتزاز. فكلما كانت الجبهة الداخلية قوية، زادت قدرة الدولة على المناورة في محيط إقليمي مضطرب.

ويعد الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات القومية جزءًا من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى بناء دولة قادرة على الصمود أمام التحديات، وتحقيق التنمية رغم الأزمات.

وتلعب مصر دورًا متزايد الأهمية في ملف الطاقة الإقليمي، سواء من خلال مشروعات الربط الكهربائي أو التعاون في مجال الغاز الطبيعي، بما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، ويمنحها أدوات إضافية للتأثير في معادلات القوة الاقتصادية.

وتبرز أهمية الدور المصري في إدارة التوازنات الدقيقة بين الانخراط الإقليمي والحفاظ على الاستقلالية الوطنية، حيث تحرص القاهرة على عدم الانجرار وراء محاور حادة، مفضلة سياسة تقوم على تنويع الشراكات وتغليب المصالح العليا، وهو ما يمنحها قدرًا أكبر من المرونة في التعامل مع الأزمات المتلاحقة.

ومن هنا، يصبح الدور المصري ليس خيارًا، بل ضرورة إقليمية تفرضها طبيعة المرحلة. فغياب هذا الدور يفتح المجال لمزيد من الفوضى، بينما حضوره يسهم في ضبط الإيقاع، ومنع الانفجار، وخلق فرص – ولو محدودة – لإعادة الاستقرار.

إن ما نشهده اليوم ليس مجرد مرحلة اضطراب، بل لحظة إعادة تشكيل، تتحدد فيها ملامح الإقليم لعقود قادمة. وفي مثل هذه اللحظات، لا يكون الفارق بين الدول في حجم التحديات التي تواجهها، بل في قدرتها على الفهم، والتكيف، واتخاذ القرار في التوقيت المناسب.

وفي النهاية، يبقى السؤال الأهم: هل تنجح دول المنطقة في تحويل هذه التحولات إلى فرصة لإعادة البناء، أم تتحول إلى دوامة جديدة من الصراعات الممتدة؟ الإجابة مرهونة بمدى إدراك طبيعة المرحلة، والاستعداد للتعامل معها بعقلانية ووعي استراتيجي.

نجاة عبدالرحمن – صدى البلد

