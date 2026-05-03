بالصور.. شاهد كيف تحول منزل عزام كيكل بعد أن دمرته مسيرة تابعة للدعم السريع وهم بداخله

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, صور حديثة تم التقاطها من منزل القيادي بقوات درع السودان, عزام كيكل, الذي لقي مصرعه مع أفراد أسرته إثر هجوم لمسيرة تتبع لمليشيا الدعم السريع. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد قامت المسيرة التي وجهتها مليشيا الدعم السريع, بتدمير منزل شقيق قائد قوات درع السودان. واسفر هجوم المسيرة عن استشهد عزام كيكل, وأفراد أسرته, وبعد أقاربه, بالمنزل الذي يقع بمنطقة الكاهلي, شرق ولاية الجزيرة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

