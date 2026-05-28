عرضت الفنانة, السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, نفسها لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, بعد نشرها كلمات عبر خاصية الاستوري, عبر حسابها على فيسبوك.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت الفنانة: (لا تسامحوا من أذاكم أبدا,, يقول رب العالمين في كتابه “العفو عند المقدرة”,, فماذا لو أن العفو جاوز حد المغفرة).
وبعد لحظات قام الجمهور بمشاركة ما كتبته الفنانة, وسط سخرية واسعة على شاكلة: (الآية دي في كل الكتب السماوية ما موجودة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. الفنانة إيمان الشريف: (يقول رب العالمين في كتابه “العفو عند المقدرة”) والجمهور يسخر: (الآية دي في كل الكتب السماوية ما موجودة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.