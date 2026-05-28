بالصورة.. الفنانة إيمان الشريف: (يقول رب العالمين في كتابه “العفو عند المقدرة”) والجمهور يسخر: (الآية دي في كل الكتب السماوية ما موجودة)

عرضت الفنانة, السودانية, الشهيرة إيمان الشريف, نفسها لسخرية جمهور مواقع التواصل الاجتماعي, بعد نشرها كلمات عبر خاصية الاستوري, عبر حسابها على فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد كتبت الفنانة: (لا تسامحوا من أذاكم أبدا,, يقول رب العالمين في كتابه “العفو عند المقدرة”,, فماذا لو أن العفو جاوز حد المغفرة).

وبعد لحظات قام الجمهور بمشاركة ما كتبته الفنانة, وسط سخرية واسعة على شاكلة: (الآية دي في كل الكتب السماوية ما موجودة).

