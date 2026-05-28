كيف مات الفنان مجذوب أونسة؟ نشطاء يكشفون تفاصيل الوفاة كاملة!!

نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, تفاصيل وفاة الفنان, الكبير مجذوب أونسة, مطلع هذا الأسبوع في حادث أليم.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد ذكر النشطاء أن الحادث كان في ارتكاز بئر الباشا 15 كيلو شمال شندي, (منطقة التراجمة).

وأضاف أحدهم في تدوينة له: المرحوم الفنان مجذوب اونسه نزل من عربته ليشتري بصل مفروش عبوات علي الشارع, وعند عبوره الطريق السريع برجليه صدمته سيارة.

وواصل بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (المؤلم أن اسرته في العربية وشاهدت المنظر وكانت برفقته في الشارع إحدي بناته ولم تصب بشيء, وتم تشييع الفنان من منزله بالحتانة شمال ام درمان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)