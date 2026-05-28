نشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, تفاصيل وفاة الفنان, الكبير مجذوب أونسة, مطلع هذا الأسبوع في حادث أليم.
وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد ذكر النشطاء أن الحادث كان في ارتكاز بئر الباشا 15 كيلو شمال شندي, (منطقة التراجمة).
وأضاف أحدهم في تدوينة له: المرحوم الفنان مجذوب اونسه نزل من عربته ليشتري بصل مفروش عبوات علي الشارع, وعند عبوره الطريق السريع برجليه صدمته سيارة.
وواصل بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (المؤلم أن اسرته في العربية وشاهدت المنظر وكانت برفقته في الشارع إحدي بناته ولم تصب بشيء, وتم تشييع الفنان من منزله بالحتانة شمال ام درمان.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف مات الفنان مجذوب أونسة؟ نشطاء يكشفون تفاصيل الوفاة كاملة!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.