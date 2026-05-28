نشر إبن الفنان, السوداني, الراحل مجذوب أونسة, صورة مؤثرة تجمعه بوالده, وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتب نجل الفنان, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (في يوم عرفة.. إن أبي كان الأمن والأمان ،والسکینه والطمأنينة وکان الدفء والبرکه ،رحل وترکنا بوجع لا يزول ووحشه لا تهدا اللهم ارحمه رحمه واسعه من عندك بقدرمافقدناه وبقدرما ضاقت الدنيا علینا بعد رحيله منها.).
وتابع: (اللهم أجعل قبره نورآ وسلامآ وسروره لا ینقطع وراحه أبديه بین ریاض الجنه. اللهم اجعله في عليين مع الشهداء والصديقین في دار لا وجع فيها ولا فراق).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة.. نجل الفنان الراحل مجذوب أونسة ينعي والده برسالة مؤثرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.