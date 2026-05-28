بالصورة.. نجل الفنان الراحل مجذوب أونسة ينعي والده برسالة مؤثرة

نشر إبن الفنان, السوداني, الراحل مجذوب أونسة, صورة مؤثرة تجمعه بوالده, وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب نجل الفنان, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (في يوم عرفة.. إن أبي كان الأمن والأمان ،والسکینه والطمأنينة وکان الدفء والبرکه ،رحل وترکنا بوجع لا يزول ووحشه لا تهدا اللهم ارحمه رحمه واسعه من عندك بقدرمافقدناه وبقدرما ضاقت الدنيا علینا بعد رحيله منها.).

وتابع: (اللهم أجعل قبره نورآ وسلامآ وسروره لا ینقطع وراحه أبديه بین ریاض الجنه. اللهم اجعله في عليين مع الشهداء والصديقین في دار لا وجع فيها ولا فراق).

