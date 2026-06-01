فتح مياه الري من خزان سنار لترعتي الجزيرة والمناقل

أعلن المهندس إبراهيم مصطفى على محافظ مشروع الجزيرة عن فتح مياة الري من خزان سنار صباح اليوم عبر الترعتين الرئيسيتين للجزيرة والمناقل إيذانا ببدء الموسم الزراعي الجديد 2026 / 2027 .

ودعا المحافظ لدى زيارته اليوم لخزان سنار برفقه عدد من المسؤولين بالمشروع والمهندس محمد الحاج محمد سند مدير خزان سنار المزارعين بمشروع الجزيرة بضرورة الإلتزام بمواقيت الزراعه والري وفقاً لتوصيات هيئة البحوث الزراعيه وفتح أبو عشرينات والإسراع في عمليات زراعة وري محاصيل العروة الصيفيه في مساحه 1.2 مليون فدان والتي تشمل محاصيل القطن والذرة والفول السوداني وفول الصويا والعدسيه وجناين الخضر .

وأكد محافظ مشروع الجزيرة أن هذا الموسم سيشهد الإلتزام بضبط الدورة الزراعية والمحددات الفنية وإعتماد الخيار الجماعي للمزارعين في زراعة محصول واحد على مستوى النمرة لضمان تنظيم الري ومكافحة الآفات وعدم إهدار مياه الري خارج الحواشات .

من جانبه أكد مدير خزان سنار كامل التعاون مع إدارة الري بمشروع الجزيرة لتوفير مياه الري لضمان تأمين الإحتياجات المائية لكل المحاصيل الزراعية في ظل صيانة وتأهيل (25) من أبواب الخزان وجاهزيتها للعمل بكفاءة عاليه .

إلى ذلك أكد المهندس محمد عثمان العوض مدير إدارة الري بمشروع الجزيرة أن إنسياب المياه من خزان سنار سيتواصل تباعاً لضمان عدم إهدار المياه خارج قنوات الري وأبوعشرينات .

سونا