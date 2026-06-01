الجيش يدمر آليات للدعم السريع في غرب كردفان

الجيش السوداني - طيران حربي نفذ الجيش السوداني اليوم الاثنين طلعات جوية دمرت آليات وسيارات قتالية للدعم السريع في منطقة عيال بخيت بغرب كردفان.

ووفقاً لمصادر العربية فإن قوات الدعم السريع دفعت أمس 100 سيارة قتالية إلى أم حجر شرق بارا بشمال كردفان، و70 سيارة إلى محور الخوي غرب الأبيض، بينما حركت مجموعات من النهود نحو أم صميمة غرب الأبيض.

وكشفت المصادر أن الدعم السريع يعتزم شن هجوم على الدلنج بجنوب كردفان من محاور كيلك وجنقارو والقوارير وبرنو، ويعد 4 مجاميع عسكرية غرب الفاشر للهجوم على منطقة الطينة الحدودية مع تشاد.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

