مناوي: من أشعل مآسي السودانيين لا يحق له الاحتماء بشعار السلام

أكد حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، أن رفع شعارات السلام وحده لا يكفي لتجاوز المآسي التي عاشها السودانيون، مشدداً على أن من تسببوا في معاناة الملايين مطالبون بمواجهة الحقيقة وتحمل مسؤولياتهم أمام الشعب والتاريخ.

وقال مناوي، في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، إن القوى والجهات التي قادت البلاد إلى دائرة الحرب والدمار لا يمكنها الاكتفاء بإطلاق دعوات السلام دون الاعتراف بما جرى، والخضوع للمحاسبة الوطنية والأخلاقية.

وأضاف أن تحقيق السلام الحقيقي يتطلب العدالة وكشف الحقائق وإنصاف الضحايا، مؤكداً أن الشعوب لا تنسى ما تعرضت له من مآسٍ ومعاناة، وأن التاريخ سيظل شاهداً على كل الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المواطنين.

وشدد مناوي على أن السودان بحاجة إلى مرحلة تقوم على الوضوح والمصارحة وتحمل المسؤولية، بعيداً عن الشعارات التي لا تسندها مواقف عملية أو مراجعات حقيقية لما حدث خلال الفترة الماضية.

