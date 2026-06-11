شح متوقع في معدل الأمطار وارتفاع في درجات الحرارة بالسودان

الهيئة العامة للأرصاد الجوية تقول إن التنبؤات المناخية والاحتمالات لموسم الأمطار 2026 تشير إلى أن دول إثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا ستشهد معدلات جفاف أعلى خلال الموسم، مشيرة إلى أن تأثير ذلك على السودان سيكون بدرجة أقل، كما أشارت إلى توقعات بشح في معدلات الأمطار ببعض مناطق السودان خلال هذا الموسم، وحدوث جفاف متوسط في بعض المناطق، مع توقعات بارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدلات المناخية المعتادة في جميع أنحاء البلاد.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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