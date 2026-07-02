جبريل إبراهيم يناقش تنظيم تجارة الحدود

ناقش فريق العمل الاقتصادي المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الإقتصادية المتعلقة بالصادرات والواردات في اجتماعه اليوم برئاسة وزير المالية د. جبريل ابراهيم أهمية ضبط وتنظيم تجارة الحدود بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري وتحقيق التنمية الإقتصادية بالبلاد.

وقدّمت السيدة وزير الصناعة والتجارة الأستاذة/ محاسن علي يعقوب خلال الاجتماع تقريراً حول تنظيم تجارة الحدود، مؤكدة أهمية مراجعة كافة الجوانب المتعلقة بتجارة الحدود بما يضمن تحقيق المصالح الإقتصادية المشتركة مع دول الجوار.

وأمن الإجتماع على ضرورة مراجعة قوائم السلع التجارية التي يتم تبادلها عبر تجارة الحدود، وإحكام التنسيق والتكامل بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات لضمان تنفيذ سياسات التبادل التجاري بما يسهم في رفع كفاءة الإقتصاد الوطني.

وأوصى الإجتماع بتعزيز قدرات الأجهزة المختصة في مكافحة التهريب، وتعزيز الرقابة على المعابر لضمان انسياب العمليات التجارية عبر القنوات الرسمية للدولة.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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