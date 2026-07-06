إبراهيم جابر يؤكد اهتمام الدولة ورعايتها لمنتخب كرة القدم السوداني لقصار القامة

أكد عضو مجلس السيادة الفريق مهندس إبراهيم جابر اهتمام الدولة ودعمها لمنتخب كرة القدم السوداني لقصار القامة لخوض مباريات كأس العالم لقصار القامة والتي تستضيفها المملكة المغربية في نوفمبر القادم.

وقال محمد أحمد نور كشة رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم لقصار القامة أنه أطلع عضو مجلس السيادة على الترتيبات والاستعدادات الجارية لتأهيل المنتخب لخوض هذه المنافسة العالمية لكرة القدم مشيراً إلى أن المنتخب أقام معسكرين، الأول داخل السودان والثاني خارج السودان في جمهورية مصر العربية وذلك استعداداً لخوض مباريات كأس العالم لكرة القدم لقصار القامة.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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