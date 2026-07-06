كامل إدريس يلتقي رئيس مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الاموال العامة

إلتقى السيد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس اليوم بالخرطوم رئيس مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة الفريق شرطة حقوقي عابدين الطاهر، وذلك بحضور وزير العدل د. عبدالله درف، ومستشاري رئيس الوزراء الدكتور الحسين الخليفة الصديق الحفيان والسيد نزار عبدالله محمد.

وأوضح رئيس المفوضية في تصريح صحفي أن اللقاء بحث كافة المسائل المتعلقة ببدء عمل مفوضية مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة، مؤكداً أنه قد تم تذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه عمل المفوضية، مبينا أنه من المقرر أن تبدأ المفوضية عملها بداية الأسبوع القادم.

وأعرب الفريق شرطة عابدين الطاهر عن ثقته في أن تكتمل كافة المطلوبات قريباً بوعد من رئيس مجلس الوزراء، وأن يسير العمل بالصورة المطلوبة خلال الفترة القادمة.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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