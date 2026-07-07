“كاميروني مستعمَر يتظاهر بأنه فرنسي”.. كليان مبابي يخرج عن صمته ويرد على تصريحات عضوة مجلس الشيوخ في باراغواي العنصرية: امرأة حقيرة تسيء إلى باراغواي

خرج اللاعب الفرنسي كليان مبابي عن صمته ليرد على تصريحات سيليستي أماريا عضوة مجلس الشيوخ في باراغواي العنصرية بقوله: أنتِ امرأة حقيرة وغير جديرة بالمنصب الذي تشغلينه.

قال لها: “بسبب تهورك وعنصريتك الصريحة، نسي العالم الإنجاز التاريخي الذي حققه لاعبو منتخبكم في كأس العالم، ليبقى فقط مشهد امرأة غير كفؤ تقدم أسوأ صورة ممكنة لبلادها”.

سيليستي أماريا كانت قد هاجمت مبابي بعبارات عنصرية قائلة: “كاميروني مستعمَر، يتظاهر بأنه فرنسي.. إنه شخص مغرور وحاقد، وحديث النعمة”.

هجوم عضوة مجلس الشيوخ في باراغواي جاء على خلفية المباراة التي جمعت منتخب فرنسا الذي فاز على منتخب بلدها باراغواي في ثمن نهائي كأس العالم 1-0.

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