شيرين عبد الوهاب تستعرض رشاقتها بإطلالة وردية بتفاصيل ناعمة

أشعلت الفنانة شيرين عبد الوهاب حماس جمهورها بعد الكشف عن بوستر دعائي لألبومها الجديد، والذي حمل عبارة “ألبوم الصيف 2026” مع تأكيد طرحه من قبل محبيها انه سيكون خلال شهر يوليو، في خطوة تعلن عودتها بقوة إلى الساحة الغنائية بعد أشهر من التحضير والعمل المكثف. كما أظهر البوستر تعاونها مع Sony Music، في أول مشروع فني يجمعها بالشركة.

شيرين عبد الوهاب ببدلة تويد انثوية انيقة

ولم يقتصر اهتمام جمهورها على الإعلان عن الألبوم، بل خطفت النجمة المصرية الأنظار بإطلالة عصرية جمعت بين الأناقة الكلاسيكية والطابع العصري. فقد ارتدت بدلة تويد باللون الوردي الفاتح مكونة من بليزر مستقيم بقصة مهيكلة وسروال ضيق يبرز رشاقتها وفدرتها على خسارة الوزن الزائد واستعادة رشاقتها، وجاءت البدلة بتطريزات لامعة وحواف ذهبية أضفت لمسة من الفخامة على التصميم. واعتمدت أسفل البليزر توباً حريرياً باللون الوردي الهادئ، ما منح الإطلالة انسجاماً لافتاً بين الألوان والخامات.

وزاد من جاذبية الإطلالة، انها ظهرت من دون حذاء، واكتفت باستعراض قدميها واللون الذي اختارته لأظافرها، وكذلك تزينت بنظارة شمسية سوداء صغيرة ذات طابع كلاسيكي، وهو ما أضاف المزيد من الغموض الى مشروعها الجديد.

مكياج برونزي ناعم يتناغم مع لون بشرتها

ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلاً بمظهر مبلل (Wet Look) على كتفيها، بعد أن بات اكثر طولاً واستعاد حيويته وكثافته، وطبقت مكياجاً ناعماً يرتكز على الألوان البرونزية الناعمة مع البشرة المضيئة وأحمر شفاه بألوان النيود اللامعة، ما منحها حضوراً قوياً وإطلالة عصرية ملفتة.

شيرين عبد الوهاب تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد

أما من الناحية الفنية، فقد حمل البوستر رسالة واضحة من الجمهور، إذ جاء فيه أن الألبوم استغرق أشهراً من العمل والتحضير، وأن معظم تفاصيله اكتملت ولم يتبق سوى اللمسات الأخيرة، مع وعد بتقديم موسيقى جديدة وأغانٍ تحمل إحساساً مختلفاً وتجربة استثنائية أُعدت بكل حب وشغف، على أن يرى الألبوم النور خلال شهر يوليو.

ويترقب جمهور شيرين هذه العودة بشغف بعتبارها واحدة من أبرز الإصدارات الغنائية المنتظرة في صيف 2026 بعد الأزمات الصحية والنفسية والشخصية الصعبة التي مرت بها في السنوات الأخيرة والتي أدت الى ابتعادها عن الساحة الغنائية لتلقي العلاج واستعادة مكانتها ورونقها، دون ان يصدر ذلك بصراحة من قبل ادارة أعمال شيرين.

وتعرف النجمة المصرية دائماً بقدرتها على تقديم الأعمال الفنية المميزة التي تحقق انتشاراً واسعاً وتمزج بين الإحساس العالي والاختيارات الموسيقية المتجددة، وهو ما يرفع سقف التوقعات للألبوم الجديد الذي يمثل بداية مرحلة فنية مختلفة في مسيرتها، بالتعاون مع Sony Music.



مكتب شيرين الاعلامي ينفي هذه الأخبار

وتأتي هذه الصور المنتشرة عبر صفحة موثقة باسم جمهور شيرين عبد الوهاب بعد بيان توضيحي من مكتبها الإعلامي، أكد فيه أن جميع الأخبار المتداولة حول إقامة شيرين حفلًا في قطر لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن الفنانة لم تتعاقد على أي حفلات في التوقيت الذي جرى تداوله عبر بعض المنصات.

وأكد البيان أن أي إعلان يخص حفلات شيرين عبد الوهاب أو ارتباطاتها الفنية يتم نشره حصريًا عبر حساباتها الرسمية على موقعي “إنستغرام” و”فيسبوك”، داعيًا الجمهور ووسائل الإعلام الى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الصادرة عن مصادر غير معتمدة.

مجلة لها