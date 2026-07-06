تواصل العودة الطوعية .. 1190سودانيا ضمن قطار العودة الطوعية من مصر

انطلق اليوم قطار العودة للبلاد من محطة سكة حديد رمسيس بالقاهرة يحمل على متنه (1190) سودانيا منهم (850) من الصحفيين والاعلامين والفنانيين والدراميين والمبدعين ومنسوبي وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة واسرهم ذلك برعاية وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر.

وأكد السفير عمر الفاروق سيد كامل نائب رئيس البعثة بسفارة السودان بالقاهرة ان العودة تسهم بدورها في محوري تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود البناء والإعمار.

واشار في تصريحات صحفية ان الرحلة بمبادرة كريمة من وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتعاون مع لجنة الامل وبرعايه سفير السودان لدى القاهرة.

واعتبر الفاروق شريحة الصحفيين والإعلاميين من الشرائح المهمة لدورها في إعادة البناء والإعمار.

واضاف ان السفارة ولجنة الامل ووزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة يسعون لابتدار مشاريع كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي والشعب المصري الذي استضاف اهل السودان بصدر رحب خلال الفترة الماضية وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب السوداني.

وقال إن عودة السودانيين معززين مكرمين الى وطنهم وهم يحملون التقدير والوفاء والشكر لحكومة وشعب مصر.

سونا