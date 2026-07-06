انطلق اليوم قطار العودة للبلاد من محطة سكة حديد رمسيس بالقاهرة يحمل على متنه (1190) سودانيا منهم (850) من الصحفيين والاعلامين والفنانيين والدراميين والمبدعين ومنسوبي وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة واسرهم ذلك برعاية وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر.
وأكد السفير عمر الفاروق سيد كامل نائب رئيس البعثة بسفارة السودان بالقاهرة ان العودة تسهم بدورها في محوري تعزيز الاستقرار المجتمعي ودعم جهود البناء والإعمار.
واشار في تصريحات صحفية ان الرحلة بمبادرة كريمة من وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بالتعاون مع لجنة الامل وبرعايه سفير السودان لدى القاهرة.
واعتبر الفاروق شريحة الصحفيين والإعلاميين من الشرائح المهمة لدورها في إعادة البناء والإعمار.
واضاف ان السفارة ولجنة الامل ووزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية وديوان الزكاة يسعون لابتدار مشاريع كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وتقدم بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي والشعب المصري الذي استضاف اهل السودان بصدر رحب خلال الفترة الماضية وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الشعب السوداني.
وقال إن عودة السودانيين معززين مكرمين الى وطنهم وهم يحملون التقدير والوفاء والشكر لحكومة وشعب مصر.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
كانت هذه تفاصيل خبر تواصل العودة الطوعية .. 1190سودانيا ضمن قطار العودة الطوعية من مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.