الإعيسر يثمّن الشراكات مع اليونسكو والوكالة الإيطالية للتنمية لدعم تأهيل المتحف القومي

أكدت وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة الاستمرار في تنفيذ خطتها الرامية لحماية وصون الآثار والتراث السوداني وحماية الهوية الوطنية.

وأشار وزير الثقافة والإعلام والآثار والسياحة الأستاذ خالد الإعيسر إلى أن الموروثات الثقافية التي ورثها الشعب السوداني أباً عن جد تمثل أساساً راسخاً للهوية الوطنية، مؤكداً فشل محاولات المليشيا وأعوانها في طمسها.

وأوضح الوزير أن الجهود المشتركة للأجهزة الأمنية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ومنتسبي الوزارة أسفرت عن استرداد أعداد كبيرة من الآثار خلال الفترة الماضية، رغم الظروف الاستثنائية التي فرضتها الحرب.

وقال لدى تسلم الوزارة اليوم دعم من منظمة اليونسكو والوكالة الإيطالية للتنمية في إطار خطة صيانة المتحف القومي السوداني بحضور وكيلي الوزارة د. جراهام عبد القادر والأستاذة سمية الهادي قال إن العاملين بالوزارة ظلوا منذ بواكير أيام الحرب يعملون بجدية لحماية الهوية الوطنية وتحصينها، مؤكداً أن الرحلة ماضية لتحقق إنجازا تلو الآخر ولاعادة كل الآثار التي نهبت.

وأعرب الوزير عن سعادته بالشراكة البناءة مع منظمة اليونسكو والوكالة الإيطالية للتنمية وكل الشركاء في مجال حماية التراث، مشيرا إلى الدور الكبير الذي اضطلعوا به في دعم إعادة تأهيل المتحف القومي السوداني وتوفير المعدات اللازمة.

وقال الاعيسر إن حجم التحدي كبير لكنه لا يمنع القائمين على أمر الوزارة من القيام بمسؤولياتهم الوطنية بدأب وصبر، مشيرا إلى تعدد وتنوع المجموعات السكانية بالسودان وتناغمها، منوها إلى التاريخ الباذخ والتنوع الثقافي الفريد الذي يعد من الميزات التفضيلية التي خص بها الله السودان.

وناشد الوزير المؤسسات الدولية والإقليمية لمعاونة السودان في إعادة الآثار والمتاحف إلى ما كانت عليه، والمساهمة في جهود التعافي وإعادة الإعمار الثقافي.

من جانبه جدد احمد جنيد مدير مكتب اليونسكو بالسودان التزام اليونسكو بمواصلة العمل لدعم جهود السودان في حماية التراث القومي السوداني وصيانة المتحف وصولا لعرض يواكب التطورات العالمية، لافتا إلى تدريب 500 من العاملين في الحكومة لرفع وعيهم بأهمية الآثار وحمايتها ومكافحة التهريب وشكر جنيد الوكالة الإيطالية للتنمية معربا عن أمله في استمرار اعمال إعادة التأهيل حتى يصبح المتحف واجهة لتنشيط السياحة.

سونا