بعد الجدل.. يونيسف تحسم حقيقة صورة ميسي ولامين يامال

This photo taken in Sept. 2007 shows a 20-year-old Lionel Messi, who had embarked on his legendary Barcelona career just over four years prior, helping to bathe Lamine Yamal, who was merely six months old at the time with Yamal's mother Sheila Ebana, during a photo session in the dressing room of the Camp Nou stadium in Barcelona, Spain. Lamine Yamal is now a soccer sensation for both Spain and Barcelona and he is still only 16-years-old. (AP Photo/Joan Monfort)

حسمت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الجدل الذي أثارته صورة متداولة تجمع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالموهبة الإسبانية لامين يامال عندما كان رضيعًا، بعدما اعتقد كثيرون أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي أو معدلة رقميًا.

وبحسب بيان نشرته يونيسف عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، فإن الصورة حقيقية، والتقطت قبل أكثر من 18 عامًا خلال جلسة تصوير خيرية نظمتها المنظمة لجمع التبرعات.

وأوضحت المنظمة أن الطفل الذي ظهر في الصورة هو لامين يامال، وكان برفقة والدته شيلا، حيث التقيا ميسي خلال جلسة التصوير التي نفذها المصور الإسباني جوان مونفورت.

وأضافت أن لامين يامال أصبح اليوم أحد أبرز نجوم كرة القدم الصاعدين، فيما يواصل ميسي مسيرته كأحد أعظم لاعبي اللعبة، مشيرة إلى أن كليهما يشغل حاليًا منصب سفير نوايا حسنة لدى يونيسف.

وقالت المنظمة إن اللاعبين يستخدمان شهرتهما ومنصاتهما لدعم حقوق الأطفال والدفاع عنهم، مؤكدة أن الهدف هو “أن ينجو كل طفل، وينمو، ويحقق كامل إمكاناته”.

وأشارت يونيسف إلى أنها تشعر بالفخر لوجود ميسي ولامين يامال ضمن سفراء النوايا الحسنة الذين يدعمون رسالتها الإنسانية حول العالم.

جدل واسع

وكانت الصورة قد انتشرت على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وأثارت موجة من التعليقات بسبب التشابه اللافت بين ملامح الطفل لامين يامال وصورته الحالية، إلى جانب ظهور ميسي وهو يحمله أثناء الاستحمام في الجلسة الخيرية، ما دفع بعض المستخدمين إلى الاعتقاد بأنها صُنعت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

إلا أن تأكيد يونيسف، إلى جانب نسب الصورة إلى المصور الإسباني جوان مونفورت، وضع حدًا للتكهنات، وأعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر الصور تداولًا في عالم كرة القدم خلال الفترة الأخيرة، والتي جمعت بين أسطورة اللعبة وأحد أبرز نجوم جيلها الجديد قبل سنوات طويلة من لقائهما على الملاعب.

العربية نت