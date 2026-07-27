شرطة الخرطوم ..ضبط متهمين بالتعاون مع الدعم السريع بمنطقة أم درمان

أعلنت شرطة ولاية الخرطوم عن ضبط متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع بمنطقة المويلح في محلية أم درمان.

وقالت الشرطة في منشور على “فيسبوك” إنها ضبطت بحوزة المتهمين إشعارات تحويلات بنكية من بيع أثاثات منزلية لصالح قادة في الدعم السريع، بجانب مسروقات داخل منزل يخص أحدهم، وذلك بعد تفتيشه بموجب أمر قضائي.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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