إنطلاق منافسات البطولة المدرسية الأفريقية لكرة القدم بالخرطوم

اعلنت وزارة التعليم والتربية الوطنية انطلاق المنافسات القومية للبطولة المدرسية الافريقية الرابعة لكرة القدم (تحت سن 14 سنة) في يوم الأحد التاسع من اغسطس الحالي بالخرطوم لاختيار المنتخب المدرسي الذي سيمثل السودان في البطولة الأفريقية المقامة برواندا سبتمبر المقبل.

وعقدت الإدارة العامة للأنشطة المدرسية بوزارة التربية اجتماعا اليوم برئاسة د. عبدالجليل صالح مدير الانشطة الرياضية بوزارة التربية لوضع الترتيبات لاستقبال طلاب وطالبات الولايات المشاركة في المنافسات القومية .

واعرب د. عبد الجليل عن شكره وتقديره لكل ولاة الولايات التي استضافت ولاياتها منافسات القطاعات الولائية في كل من القضارف والشمالية وسنار والخرطوم ، كما خص بالشكر وزراء التربية بتلك الولايات ، ومديرو الشباب والرياضة ، والاتحادات الرياضية لكرة القدم ، وادارات الانشطة المدرسية التي استضافت الفعاليات ودورها الفاعل في انجاح المنافسات .

يذكر أن المنتخبات المدرسية المشاركة في المنافسات القومية ( بنين ـ بنات ) هي: الخرطوم، البحر الأحمر، القضارف، الشمالية، شمال دارفور، الجزيرة، سنار ، النيل الابيض، والنيل الأزرق .

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