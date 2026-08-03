زلزال مصر.. انهيار عقار وإصابة واحدة فقط على مستوى الجمهورية

بعد أن ضربت هزة أرضية بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، مصر، قبل فجر اليوم الاثنين، أعلنت محافظة القاهرة إجلاء ثلاث أسر بعد سقوط جزئي بعقار في روض الفرج، مع تأكيد عدم تسجيل إصابات واستمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة.

وكانت محافظة القاهرة قد كشفت في بيان، تفاصيل أول الأضرار التي جرى رصدها عقب الهزة الأرضية التي ضربت مصر فجر الاثنين، معلنة حدوث سقوط جزئي في عقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق، يقع في 15 شارع الجنايني بمنطقة مزلقان النجيلي في حي روض الفرج، مع اتخاذ إجراءات فورية لتأمين الموقع وإجلاء السكان، دون تسجيل أي إصابات أو وفيات.

وأكدت المحافظة أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو حالات وفاة، مشيرة إلى إجلاء الأسر الثلاث المقيمة بالعقار ونقلها للإقامة لدى ذويها بصورة مؤقتة، حفاظًا على سلامتهم.

قطعة إسمنتية في السويس

من جهتها، تلقت غرفة عمليات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة، بلاغاً يفيد بحدوث انهيار جزئي لسقف منزل عبارة عن قطعة إسمنتية بسيطة في شارع الغوري بحي الأربعين بمحافظة السويس عقب الهزة الأرضية التي تعرضت لها.

إلى ذلك، أعلنت غرفة العمليات المركزية بديوان عام وزارة الصحة والسكان برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، متابعة الحالة الصحية على مستوى الجمهورية، بصورة مستمرة منذ وقوع الهزة الأرضية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

إصابة واحدة

وأكدت الغرفة أن المنظومة الصحية في حالة استعداد تام، وتم التعامل مع جميع البلاغات الواردة بكفاءة وسرعة، حيث أسفر الرصد الصحي حتى صدور هذا البيان عن تسجيل حالة إصابة واحدة فقط على مستوى الجمهورية، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، وخرجت بعد تحسن حالتها الصحية.

وتؤكد الوزارة أن هذا البيان يعكس الوضع الصحي المرصود حتى لحظة صدوره، وأن المتابعة مستمرة على مدار الساعة من خلال غرف العمليات المركزية وغرف الطوارئ بالمستشفيات على مستوى الجمهورية.

النشاط التكتوني

يذكر أن رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية شريف الهادي، أكد أن الهزة الأرضية التي سجلتها محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، فجر الاثنين، وقعت في منطقة خليج السويس، وهي إحدى المناطق المعروفة جيولوجيا بالنشاط التكتوني ووجود صدوع نشطة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) عن الهادي قوله، إن الزلزال وقع نتيجة تحرك أحد الصدوع النشطة بالمنطقة، موضحاً أن أي زلزال يحدث عندما تتراكم الإجهادات داخل الصخور على جانبي الصدع، ثم تتحرر بصورة مفاجئة، فتنطلق الطاقة المخزنة في هيئة موجات زلزالية يشعر بها المواطنون.

وأوضح المعهد أن الهزة وقعت في تمام الساعة 03:01 صباحاً بالتوقيت المحلي (00:01 بتوقيت غرينتش)، الاثنين، وبلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر، وعلى عمق 10 كيلومترات، عند دائرة عرض 30.188 شمالاً، وخط طول 32.61 درجة شرقاً.

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