اتهامات للدعم السريع بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين غرب كردفان

اتهم ناشطون قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة بحق المدنيين عقب دخولها بتعزيزات عسكرية ضخمة إلى مدينة النهود بولاية غرب كردفان.

وقالت غرفة طوارئ دار حمر في بيان، الاثنين، إن قوات الدعم السريع “أقدمت على دخول مدينة النهود بمتحرك جديد مع ترويع وإرهاب المدنيين”.

اعتداءات واعتقالات

كما أضافت أن تلك القوات “انتشرت في 9 مواقع عسكرية داخل أحياء المدينة”، مشيرة إلى أن ذلك تزامن مع “حملة لترويع السكان وبث الرعب وسط المدنيين”.

كذلك أردفت أن الانتهاكات شملت “الاعتداء على مواطنين في الشوارع والأسواق باستخدام السياط، واعتقال آخرين بزعم موالاتهم للجيش، إلى جانب إغلاق مواقع خدمات الإنترنت الفضائي “ستارلينك” داخل المدينة مع استمرار الخدمة لدى المتعاونين مع قوات الدعم السريع”.

فيما أدانت غرفة طوارئ دار حمر هذه الممارسات، ووصفتها بأنها تمثل انتهاكات تستهدف المدنيين، داعية المنظمات الإنسانية والحقوقية والجهات المعنية إلى التدخل العاجل لحماية السكان المدنيين، والعمل على إنهاء سيطرة قوات الدعم السريع على المدينة.

يأتي ذلك تزامناً مع دفع قوات الدعم السريع خلال الأيام الماضية بتعزيزات عسكرية كبيرة من إقليم دارفور إلى محاور القتال في كردفان، بعد خسائر ميدانية تعرضت لها أواخر يوليو (تموز) الماضي، شملت فقدان السيطرة على عدد من المناطق الاستراتيجية في شمال كردفان، بينها طريق الصادرات الحيوي الذي يربط الولاية بالعاصمة الخرطوم.

العربية نت