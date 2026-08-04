مناوي: قواتنا حققت نصراً ميدانياً في معركة حجر مرفعين وبئر سليبة

حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي:

– معركة حجر مرفعين وبئر سليبة لم تكن سوى “ملحمة بطولية” أثبت فيها “أبطالنا أن الإرادة الصلبة تهزم كل محاولات العدوان”

– بعد مواجهة شرسة حققت قواتنا نصراً ميدانياً، وفقاً لما أعلنته قواتنا، قُتل اللواء “مهدي جبل مون” خلال المعركة، في خسارة جديدة تتكبدها “ميليشيا آل دقلو الإرهابية”.

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

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