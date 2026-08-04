نسخة طريفة من “لولا البنات” لعمرو دياب تتصدر التفاعل على مواقع التواصل (فيديو)

فاجأ عدد من الأطفال في إحدى القرى الريفية رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتقديم نسخة طريفة من كليب “لولا البنات” للنجم عمرو دياب، لتحظى بتفاعل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعادوا تقديم الأغنية بأسلوب ساخر وبسيط، مستوحى من أجواء الريف المصري، في فيديو نال إعجاب آلاف المتابعين.

وظهر الأطفال خلال الفيديو وهم يغنون الأغنية وسط الحقول والأراضي الزراعية، ويرتدون الزي الفلاحي التقليدي، بينما حرصت الفتيات على تقليد إطلالات موديلات الكليب الأصلي بطريقة كوميدية، في مشاهد مزجت بين العفوية وخفة الظل، ما ساهم في انتشار الفيديو بشكل كبير.

وينتمي الأطفال الى فرقة “ربيع وسعيد”، وهي مجموعة اشتهرت عبر منصات التواصل الاجتماعي بتقديم نسخ ريفية ساخرة من الأغاني والأعمال الفنية الرائجة، مع الحفاظ على الطابع الشعبي والبيئة الريفية، وهو ما أكسبها قاعدة جماهيرية واسعة خلال الفترة الأخيرة.

وجاء انتشار النسخة الريفية بالتزامن مع النجاح اللافت الذي يحققه كليب “لولا البنات”، إذ واصل عمرو دياب تصدر قوائم المشاهدة على منصة “يوتيوب”، بعدما احتل المركز الأول في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة على مستوى الشرق الأوسط، الى جانب تصدره الترند في عدد من الدول العربية، بينها مصر، والإمارات، والسعودية، والكويت، وليبيا، وقطر.

عمرو دياب يطرح “لولا البنات” ضمن ألبومه الجديد “حبيتك”

وكان عمرو دياب قد طرح الفيديو كليب الرسمي لأغنية “لولا البنات” عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب وجميع المنصات الموسيقية، بعد النجاح الكبير الذي حققته الأغنية منذ صدورها ضمن ألبومه الجديد “حبيتك”، حيث تصدرت قوائم الاستماع، وحققت انتشارًا واسعًا عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ويعد كليب “لولا البنات” من أبرز الأعمال الغنائية التي لفتت الأنظار خلال موسم صيف 2026، إذ أثار حالة من التفاعل بسبب فكرته البصرية المختلفة، كما ألهم عدداً كبيراً من صناع المحتوى والجمهور لتقديم نسخ ساخرة ومحاكاة لمشاهده، كان أحدثها النسخة الريفية التي قدمها أطفال فرقة “ربيع وسعيد”، والتي لاقت إشادات واسعة لما حملته من عفوية وروح مرحة.

عمرو دياب واحتفال خاص بإطلاق “حبيتك” في الساحل الشمالي

كان عمرو دياب قد احتفل بإطلاق “حبيتك” خلال حفل خاص أُقيم في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد كبير من أصدقائه والمقرّبين ونجوم الفن، في أجواء احتفالية تزامنت مع عودة “الهضبة” بألبوم جديد بعد فترة من التحضير.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور والفيديوات من الحفل، والتي أظهرت حالة السعادة والفرح التي سيطرت على الحضور، وحرص عدد من أصدقاء عمرو دياب على مشاركته الاحتفال بهذه المناسبة.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم المخرج طارق العريان، والفنان عمرو يوسف، والفنان شيكو، والفنانة دنيا سامي، الى جانب عدد من أصدقاء “الهضبة”، الذين حرصوا على تهنئته بطرح الألبوم الجديد.

وخلال الحفل، جرى تشغيل عدد كبير من أغنيات “حبيتك”، التي تفاعل معها الحضور بالغناء والرقص، رغم طرحها حديثاً، وكان من أبرز الأغنيات التي شهدت تفاعلاً واسعاً “جيتلك”، الى جانب عدد من الأغنيات التي أصبحت محل اهتمام الجمهور منذ صدورها.

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