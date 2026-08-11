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أصدرت وزارة الطاقة بيانا حول مستجدات أعمال الصيانة بمحطة كهرباء سد مروي

نص البيان:

بيان صحفي رقم 5

مستجدات أعمال الصيانة بمحطة كهرباء سد مروي

التاريخ: 11 أغسطس 2026م

عقب وصول المعدات وقطع الغيار المطلوبة من الصين ، واصلت الفرق الهندسية والفنية أعمالها التي بدأت قبل أيام في إصلاح العطل الكبير بمحطة توليد كهرباء سد مروي، شملت عمليات التركيب والتوصيل والفحص والاختبارات.

ووفقاً للإجراءات الفنية الجارية، فإن التاريخ المتوقع لاكتمال أعمال الصيانة وعودة المحطة هو الأحد 16 أغسطس 2026م، وستكون البداية بخط (مروي – المرخيات)، مع التأكيد على أن الموعد يظل مرتبطاً بالتقدم في الأعمال الفنية ومن ثم بنجاح الاختبارات.

وتكتسب عودة خط (مروي – المرخيات) أهمية كبيرة، إذ تمثل خطوة هامة في إعادة تغذية ولايات الخرطوم ونهر النيل والبحر الأحمر، فيما تتواصل الأعمال الحثيثة لإعادة بقية الخطوط تباعاً.

ونؤكد أن الأخبار المتداولة حول اكتمال أعمال الصيانة وعودة الكهرباء بصورة كاملة غير دقيقة حتى الآن، حيث إن طبيعة العمل والعطل الذي أصاب كوابل المحطة تتطلب أقصى درجات الدقة والاختبارات فضلا عن إجراءات السلامة اللازمة قبل إعادة التشغيل النهائي ويقف ميدانياً على ذلك المدير العام لشركة كهرباء السودان القابضة والمدير العام للتوليد الحراري والمائي.

و من جهة اخرى فقد تعرضت الشبكة في بقية الولايات لبعض الاعطال بسبب الظروف الطبيعية مما أدى الي تذبذب التيار الكهربائي في بعض خطوط النقل ويجري العمل على استقرار الوضع فيها.

ونأمل ان تعود الكهرباء مستقرة إلى جميع المناطق المتأثرة ، سائلين الله التوفيق للفرق الفنية العاملة من المهندسين والفنيين والعاملين، وأن تكلل جهودهم بالنجاح.

إعلام وزارة الطاقة