حملة أمنية بقيادة منطقة المدرعات تضبط (40) دراجة نارية مخالفة للضوابط

تحت إشراف اللواء الركن حاتم أحمد، قائد سلاح المدرعات، وتنفيذاً لقرارات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة بشأن إزالة الظواهر السالبة وتنظيم حركة الدراجات النارية، نفذت قوة أمنية حملة بمنطقتي الشجرة وجبرة، أسفرت عن ضبط (40) دراجة نارية (موتر) مخالفة للضوابط المنظمة لاستخدام الدراجات النارية.

وشملت المخالفات عدم الالتزام باشتراطات الترخيص والحصول على الأذونات اللازمة لاستخدام الدراجات النارية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي تصريح للمكتب الصحفي للشرطة، أوضح العميد شرطة فتح الرحمن محمد التوم، الناطق الرسمي باسم الشرطة ورئيس اللجنة، أن الحملات الأمنية تأتي في إطار تنفيذ قرارات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، وتهدف إلى إزالة الظواهر السالبة، وتعزيز سيادة حكم القانون، والحد من المخالفات، وتأمين أرواح وممتلكات المواطنين.

وأكد استمرار الحملات المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار وفرض الالتزام بالضوابط والقوانين المنظمة لحركة واستخدام الدراجات النارية.