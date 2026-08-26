وزير المالية : يدشن انطلاق العمل من المقر الرئيس للوزارة

دشن دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية الاتحادية انطلاق العمل من المقر الأصل لوزارة المالية بالخرطوم ، مؤكدا حرص الوزارة على الاهتمام بالعاملين وتهيئة بيئة العمل لتحقيق الإنجازات وتحسين كفاءة الأداء المالي والاقتصادي لأجهزة الدولة.

جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم حفل تدشين عودة العمل بالمقر الأصلي لوزارة المالية بالخرطوم بمشاركة وكيل وزارة المالية، المدير العام للشؤون المالية والإدارية المكلف وعدد من المدراء وممثلي الإدارات بالوزارة، مشيرا إلى أن قيادة الوزارة تدرك أن الموظفين يعانون من ضيق المساحات في القيام باعمالهم الامر الذي أدى إلى إبقاء عدد من الموظفين خارج دائرة العمل لفترات طويلة، مبينا إن الوزارة كلما استطاعت أن تتوسع في بيئة العمل تستطيع أن تعيد اكبر عدد من الكوادر لاستئناف نشاطهم بالوزارة.

واكد سعادته حرص الوزارة على عودة جميع الكوادر لأداء واجباتهم من داخل الوزارة في أقرب وقت ممكن ، الأمر الذي يتطلب مضاعفة الجهود للتوسع في المساحات المتاحة بأقل التكاليف لزيادة الإنتاج وتطوير الأداء المؤسسي بغية تخفيف المعاناة عن كاهل الشعب السوداني ودعم جهود إعادة البناء والاعمار وتحقيق التنمية الاقتصادية بالبلاد.

معبرا عن شكره وتقديره للجهود التي بذلت من قبل الشؤون المالية والإدارية وكافة الجهات المشاركة في تحقيق هذا الإنجاز والذي استطاع بفضله عودة عدد من العاملين إلى مزاولة أعمالهم من داخل الوزارة دعما لمسيرة التنمية والنهوض بالاقتصاد في جميع انحاء البلاد .

ومن جانبه ثمن دكتور محمد علي جمعة وكيل وزارة المالية المكلف زيارة السيد وزير المالية وبداية انطلاق نشاط الوزارة من المقر الاصل بالخرطوم ، مبينا إن الوزارة شرعت في تأهيل وصيانة المقر الرئيس بالموارد الذاتية وتضافر جهود القيادة والعاملين بالوزارة، موضحا أنه سيتم إنتقال عدد من الادارات تباعا لمزاولة انشطتها من ذلك المقر ، معربا عن أمله في انتهاء عمليات الصيانة والتأهيل في أقرب وقت ممكن ، متطلعا إلى العودة الكاملة للوزارة الي مقرها الرئيس بحلول العام القادم .

يشار الى أنه تم تدشين المقر الأصل بإنتقال عدد من الادارات ممثلة في : إدارة اقتصاديات الذهب، إدارة المتابعة والتقييم، إعداد المشروعات، إدارة الخدمات الاجتماعية، وحدة تخصيص العربات الحكومية وتقنية المعلومات للقيام باعمالها من المقر الرئيس للوزارة بالخرطوم .