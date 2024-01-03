شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تسلم رقما قياسيا من سياراتها بنحو 1.8 مليون سيارة كهربائية فى 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة تسلا النقاب عن أرقام تسليم وإنتاج السيارات الكهربائية لعام 2023، وقد حققت الشركة عامًا رائعًا آخر، وفقا لتقرير engadget.

أنتجت شركة Elon Musk 1.846 مليون سيارة كهربائية في العام الماضي وسلمت 1.809 مليون، متفوقة على عمليات التسليم لعام 2022 بنسبة 38%، وتشمل هذه الأرقام 494,989 سيارة كهربائية تم إنتاجها في الربع الأخير وتم تسليم 484,507 سيارة.

وتوقعت شركة Tesla في الأصل أنها ستبيع مليوني سيارة في عام 2023، لكنها عدلت هذا الرقم نزولاً في مكالمة أرباح أكتوبر 2023، ولقد تجاوز توقعات المحللين للربع الرابع من عام 2023، وفقًا لـ CNBC.

وقامت شركة تسلا ببناء 476,777 سيارة من طراز 3 وModel Y EVs في الربع الأخير وسلمت 461,538 منها، ويشمل ذلك مبيعات طراز "هايلاند" 3 المحدث، وبينما توقع إيلون ماسك في الربع الأخير أن الطراز Y سيصبح "السيارة الأكثر مبيعًا على وجه الأرض"، إلا أن الشركة لم تقم بتقسيم المبيعات بين طرازيها الأكثر شعبية، وباعت الشركة 18.212 "طرازًا آخر" يتكون من طرازي S وModel X EVs، ولا توجد أرقام مبيعات لـ Cybertruck حتى الآن.

وواجهت شركة تسلا بعض الصحافة السلبية بشأن تشكيلة سياراتها الكهربائية، خاصة حول نظام الطيار الآلي الخاص بها، والذي شهد تدقيقًا تنظيميًا في الولايات المتحدة ودول أخرى، لا شك أن مبيعات السيارات الكهربائية تلقت دفعة من الانخفاضات المتعددة في الأسعار خلال العام الماضي أيضًا، حيث انخفض الطراز 3 والطراز Y مؤخرًا إلى 38,990 دولارًا و45,990 دولارًا على التوالي، وأرجعت شركة تسلا انخفاض الأسعار إلى "عدم اليقين الاقتصادي، وارتفاع أسعار الفائدة، وتحول معنويات المستهلك" فى مكالمة أرباح شهر أكتوبر.