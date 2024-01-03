شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة سكوير انيكس تخطط لاستخدام الذكاء الاصطناعى لإنشاء محتوى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت لعبة سكوير انيكس إنها تخطط "لتطبيق قوي" للذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات المتطورة في عام 2024 "لإنشاء أشكال جديدة من المحتوى"، وفقًا لرسالة الرئيس تاكاشي كيريو بمناسبة العام الجديد.

وقال: "كان الذكاء الاصطناعي وآثاره المحتملة لبعض الوقت موضوعًا للنقاش الأكاديمي إلى حد كبير، ومع ذلك فإن تقديم ChatGPT الذي يسمح لأي شخص بإنتاج الكتابة أو الترجمات بسهولة أو المشاركة في حوار قائم على النصوص، أدى إلى الانتشار السريع لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية. وأعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لديه القدرة ليس فقط على إعادة تشكيل ما نقوم بإنشائه، بل أيضًا لتغيير العمليات التي ننشئ من خلالها بشكل أساسي، بما في ذلك البرمجة."

وستبدأ الشركة باستخدامه لتحسين الإنتاجية في التطوير والمساعدة في التسويق، وأضاف كيريو: "على المدى الطويل، نأمل في الاستفادة من هذه التقنيات لإنشاء أشكال جديدة من المحتوى للمستهلكين، لأننا نعتقد أن الابتكار التكنولوجي يمثل فرصًا تجارية".

وتخطط Square Enix أيضًا لبناء تجارب الواقع المعزز والواقع الافتراضي الأكثر غامرة، بما في ذلك "أشكال جديدة من المحتوى تدمج العالم الحقيقي والعوالم الافتراضية".

وقام Kiryu بفحص اسم ChatGPT، على الرغم من حقيقة أن منشئه OpenAI قد رفع دعوى قضائية مؤخرًا من قبل صحيفة نيويورك تايمز بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، وفي صناعة الألعاب بشكل مباشر، قالت الشركات بما في ذلك Valve إنها قد تقيد الألعاب التي تستخدم الذكاء الاصطناعي على منصاتها بسبب مخاوف مماثلة.

ولم تذكر Square Enix على وجه التحديد أنه سيتم استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى على شكل شخصيات أو أصوات أو بيئات أو أي شيء آخر، بل يبدو أنه طموح أوسع من أي شيء محدد.

وقد أصدرت الشركة تصريحات مماثلة في الماضي حول blockchain وNFTs وWeb 3.0، لكنها لم تذكر سوى القليل منها في خطاب هذا العام

يذكر أن الذكاء الاصطناعي التوليدي أثار الكثير من النقاشات العام الماضي حول الصور والنصوص والفيديو، لكنه قد يؤثر قريبًا على صناعة الألعاب أيضًا.