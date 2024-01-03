شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الذكاء الاصطناعى يكتشف "تفاصيل مخفية" ولغز داخل لوحه فنية عمرها 500 عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتشف الذكاء الاصطناعي شيئًا غير عادي مخبأ داخل لوحة تسمى لوحة رافائيل، وفقا لتقرير thesun.

وقال التقرير ، توصل بحث جديد إلى أن الوجه فى لوحة مادونا ديلا روزا لرافائيل لم يرسمه فنان عصر النهضة، وتم التعرف والكشف عن الوجه الذي يصور القديس يوسف، بواسطة شبكة عصبية تعمل بالذكاء الاصطناعى.

وناقش الباحثون منذ فترة طويلة ما إذا كانت اللوحة أصلية لرافائيل أم لا، ولكن الآن، وبفضل الذكاء الاصطناعى، يعتقد الخبراء أن الوجه ربما يكون قد رسمه تلميذ رافائيل، جوليو رومانو.

وهذه واحدة من أولى الأمثلة التى يحتمل أن يحدد فيها الذكاء الاصطناعى تفاصيل مخفية فى لوحة يستحيل تمييزها بطريقة أخرى.

كيف يعمل؟

تم تدريب خوارزمية الذكاء الاصطناعي على مجموعة بيانات تحليلية مخصصة للوحات رافائيل الأخرى.

وعلى وجه التحديد، استخدم الفريق بنية معدلة مدربة مسبقًا طورتها Microsoft تسمى ResNet50.

وقد قاموا بدمج ResNet50 مع تقنية التعلم الآلي التقليدية التي تسمى Support Vector Machine.

وفى المقابل، تعلمت الخوارزمية بسلاسة ضربات الفرشاة ولوحات الألوان والتظليل التى تعتبر نموذجية فى أعمال رافائيل.

وعندما قام الذكاء الاصطناعي بتحليل لوحة مادونا ديلا روزا، تمكن من اكتشاف بعض الاختلافات الدقيقة فى وجه القديس يوسف.

وقال عالم الرياضيات وعالم الكمبيوتر حسن عجيل من جامعة برادفورد في المملكة المتحدة: "إن الكمبيوتر يرى بشكل أعمق بكثير من العين البشرية، على المستوى المجهري".

وأشار الباحثون إلى أن الطريقة المبتكرة للباحثين دقيقة بنسبة 98% عندما يتعلق الأمر بالتعرف على لوحات رافائيل.

ويعتقد الخبراء أن مادونا ديلا روزا تم رسمها بين الأعوام 1518 إلى 1520.

ومع ذلك، لم يبدأ نقاد الفن في التساؤل عما إذا كان رافائيل قد رسم اللوحة بأكملها حتى منتصف القرن التاسع عشر.

وبفضل الذكاء الاصطناعي، قد يتمكن الخبراء قريبًا من الحصول على الإجابة مرة واحدة وإلى الأبد.

وأضاف أن "عملية توثيق العمل الفنى تنطوى على النظر إلى جوانب عديدة، من مصدره وأصباغه وحالة العمل وغير ذلك".

ومع ذلك، يمكن استخدام هذا النوع من البرامج كأداة واحدة للمساعدة فى هذه العملية.

ولا يزال استخدام الذكاء الاصطناعي في تاريخ الفن في مراحله الأولى، لكنه لديه القدرة على تقديم رؤى رئيسية.