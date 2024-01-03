شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: توقعات بإطلاق Vision Pro فى الأسبوع الأخير من شهر يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم إطلاق سماعة الرأس Vision Pro من شركة Apple في الأسبوع الأخير من شهر يناير، وفقًا لتقرير عبر الإنترنت صادر من الصين، تأتي هذه المعلومات من Wall Street Insights، وهى خدمة إخبارية صينية للمستثمرين تتمتع بسجل غير مثبت فيما يتعلق بشائعات شركة Apple، وفقاً لموقع macrumors.

يدعي الموقع أنه حصل على معلومات حصرية تشير إلى أن Vision Pro سيتم إطلاقه يوم السبت 27 يناير فى الولايات المتحدة، وبينما يقول التقرير بوضوح أنه من المقرر أن يتم الإطلاق في تاريخ يصادف يوم السبت فى الولايات المتحدة، هناك احتمال أن يشير الموقع فعليًا إلى 27 يناير في الصين، والذي يصادف يوم الجمعة 26 يناير في الولايات المتحدة.

نادرًا ما تطلق شركة Apple أيًا من منتجات أجهزتها في أيام السبت، لذلك يبدو من غير المرجح أن تكون سماعة الرأس Vision Pro هي الأولى، ومن المحتمل أن تفضل الشركة إطلاق المنتجات في أيام الأسبوع لتتماشى مع ساعات العمل العادية، مما يضمن أقصى قدر من التغطية الإعلامية وتفاعل سوق الأوراق المالية، ومن المحتمل أيضًا أن يكون يوم الجمعة 26 يناير تفسيرًا أكثر دقة نظرًا.

تقول Apple ببساطة أن سماعة الرأس Vision Pro سيتم إطلاقها "مبكرًا" هذا العام ولم تعلن بعد عن أي إطار زمني محدد للطلبات المسبقة وإطلاق المنتج، وقال محلل شركة أبل Ming-Chi Kuo مؤخرًا إنه يتوقع وصول Vision Pro إلى الرفوف في أواخر يناير أو أوائل فبراير، وهو ما يتماشى فعليًا مع هذا التقرير الأخير من الصين، من ناحية أخرى، كان مارك جورمان من بلومبرج أكثر صرامة في قوله إن شركة أبل تخطط لإطلاق الجهاز للبيع بالتجزئة في فبراير.