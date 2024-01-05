شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أستراليا تحتفل بتاريخ الفضاء بأول عملة معدنية فى العالم تم سكها عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسلط أول عملة معدنية فى العالم يتم سكها فى عام 2024 الضوء على تاريخ استكشاف الفضاء الأسترالي.

وتم اختيار مسمى "خارج هذا العالم -أستراليا فى الفضاء" من جانب دار سك العملة الملكية الأسترالية ليكون موضوعها لعام 2024 لعرض تاريخ أستراليا وأهميتها باعتبارها واحدة من أوائل الدول التى أطلقت قمرها الصناعى الخاص، وفقا لتقرير سبيس.

ويصور الوجه الخلفى للعملة، أو الجانب الخلفى، رائد فضاء أسترالى أثناء السير فى الفضاء وإطلاق WRESAT-1 على صاروخ ريدستون الأمريكى المعدل فى عام 1967، وقد جعل القمر الصناعى الذى أجرى تجارب قياس إشعاع الغلاف الجوى العلوى، أستراليا سابع دولة تضع قمر صناعى إلى مداره، وهى الدولة الثالثة التى تطلق من أراضيها، بعد الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة.

ويتضمن تصميم العملة أيضًا الأرض، مع رؤية القارة الأسترالية بوضوح، والقمر، وهذا الأخير هو تكريم لدور البلاد فى نقل الإشارة التلفزيونية الحية خلال أبولو 11، أول هبوط على سطح القمر، والمركبة الجوالة الأسترالية الصنع التى سوف يستكشف سطح القمر كجزء من برنامج أرتميس التابع لناسا.

على الرغم من أن دار سك العملة لم تذكر ذلك، إلا أن رائد الفضاء يمكن أن يكون بمثابة إشارة إلى أندرو توماس، أول رائد فضاء أسترالى المولد يطير إلى الفضاء والذى قام بالسير فى الفضاء فى ثالث رحلاته الفضائية الأربع مع وكالة ناسا، ويمكن أن يكون التصوير أيضًا إشارة إلى بول سكالى باورز، أول أسترالى ينطلق إلى الفضاء، ولكن بصفته عالم محيطات يطير كأخصائى حمولة على متن مكوك فضائى أمريكى.

على طول حافة ظهر العملة، تم نقش الكلمات "المركبات الجوالة، والتكنولوجيا، والصواريخ، ورواد الفضاء، والأقمار الصناعية، والاتصالات، ونظام تحديد المواقع العالمى ( GPS )، وعلم الفلك، والاستكشاف والاكتشاف".

وعملت دار سك العملة مع وكالة الفضاء الأسترالية لتصميم العملة.

"يعد الفضاء أمرًا بالغ الأهمية لحياتنا اليومية، فضلًا عن حل بعض أكبر التحديات التى نواجهها وتضمن الوكالة أن تلعب أستراليا دورها، ويعد الفضاء أيضًا جهدًا عالميًا، وتدعم الوكالة المنظمات الأسترالية من خلال العمل مع شركاء مثل وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية وجاكسا اليابانية وغيرها،" كما جاء فى المجلد الذى يأتى مع العملة المعدنية لعام 2024.

وتزن عملة بروميد الألومنيوم مقاس 1 بوصة (25 ملم) 0.3 أوقية (9 جرامات) ولها عملة قانونية قدرها دولار واحد، على الرغم من أنها قابلة للتحصيل، فهى ليست طبعة محدودة.

وتعد العملة غير المتداولة أيضًا أول عمل تذكارى يظهر تمثال الملك تشارلز الثالث على وجهها.