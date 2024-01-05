شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كاميرا أمامية مطورة بدقة 24 ميجابكسل تأتى مع iPhone 17.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على الرغم من أن iPhone 16 لن يأتى حتى وقت لاحق من هذا العام، إلا أن الشائعات لا تنتظر، حيث أفاد المحلل Ming-Chi Kuo، أن مواصفات الكاميرا الأمامية هى إحدى الترقيات المتوقعة مع تشكيلة iPhone 17 العام المقبل، وفقًا لموقع 9to5mac.

فى منشور بالمدونة، قال Kuo أن الشركة المصنعة Genius هى المورد الأساسى للعدسة للكاميرا الأمامية لجهاز iPhone، ويمكنها أن تتوقع زيادة فى الإيرادات من وحدة الكاميرا الأمامية لجهاز iPhone 17 ذات المواصفات الأعلى، وبحسب ما ورد سيتضمن ذلك ترقية فى الدقة إلى 24 ميجابكسل، ارتفاعًا من 12 ميجابكسل فى طرازات الهواتف الحالية (وتشكيلة iPhone 16 القادمة).

بالإضافة إلى تعزيز الدقة، ستتحسن جودة طبقات العدسة أيضًا، ويقول Kuo أن مواصفات iPhone 17 ستتطلب تصميم عدسة مكونة من ستة عناصر، ارتفاعًا من العدسة المكونة من خمسة عناصر فى iPhone 15 و16.

أما التكلفة الإجمالية لمكون الكاميرا الأمامية ستزيد عن الضعف، وفقًا لتقديرات كو، وهذا له جانب إيجابى كبير بالنسبة للنتيجة النهائية للمورد Genius.

تأكيدًا للشائعات السابقة، سيحصل iPhone 16 أيضًا على مستشعر كاميرا فائق الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، ومن المتوقع أن يتصرف بشكل مشابه لمستشعر الكاميرا الرئيسية بدقة 48 ميجابكسل فى طرز iPhone الحالية، حيث يقوم التصوير الفوتوغرافى الحسابى بأخذ عينات من المعلومات الأولية بدقة 48 ميجابكسل لإنتاج صورة نهائية بدقة 12 أو 24 ميجابكسل.

يقول Kuo أن Genius هى أيضًا أحد الموردين لعدسة المنظار فى iPhone 16، وسيتم تضمين كاميرا التكبير/التصغير بدقة 5x بدقة 12 ميجابكسل فى طرازى Pro وPro Max iPhone 16 هذا العام، مما يزيد الطلب الإجمالى على المكونات.

تعد Genius هى أيضًا المورد الحصرى للعدسات المسطحة المستخدمة فى Apple Vision Pro، ويقوم الموردون حاليًا بالشحن بكميات كبيرة جاهزة للإطلاق الوشيك للمستهلك، والمتوقع حاليًا فى فبراير أو مارس، حتى الآن، وعدت شركة آبل فقط بإطلاقه فى وقت مبكر من العام.