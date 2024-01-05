تكنولوجيا: تعرف على أهم 3 ميزات يجب أخذها فى الاعتبار عند شراء الهواتف الذكية

القاهرة - سامية سيد - مع تضخم سوق الهواتف الذكية، أصبح المستهلكون على دراية متزايدة بأجهزتهم التى تساعدهم على اتخاذ قرارات شراء جيدة عندما يتعلق الأمر بالأجهزة الذكية، بما فى ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

وفى هذا الإطار، أدرج أحد التقارير ثلاثة أشياء فيما يتعلق بالشرائح التى يبحث عنها المستخدمين قبل شراء أى جهاز إلكترونى ذكي.

وفقًا لتقرير صادر عن شركة Counterpoint Research، فإن 76% من مستخدمى الأجهزة الذكية يبحثون عن الأداء، و66% يأخذون فى الاعتبار إمكانات الرسومات والألعاب، و62% يبحثون عن اتصال 5G أثناء شراء هاتف ذكي.

وقالت شركة أبحاث السوق: "كشف الاستطلاع أن 77% من مستخدمى الأجهزة الذكية يعتبرون قدرات الشرائح ذات أهمية كبيرة فى التأثير على تجربة أجهزتهم"، مما يسلط الضوء على أهمية الشرائح عبر الأجهزة الذكية المختلفة مثل الهواتف الذكية وسماعات الأذن/TWS وأجهزة التلفزيون الذكية. وأجهزة الكمبيوتر المحمولة.

لماذا تعد الرقائق مهمة؟

وتعمل الشرائح المتطورة على تشغيل كل الأجهزة الإلكترونية الذكية الجديدة التى يتم طرحها فى السوق تقريبًا، بدءًا من أداء آبل القوى وحتى قدرات الذكاء الاصطناعى فى هواتف جوجل بكسل الذكية والميزات الرائدة فى الصناعة فى هواتف جلاكسى من سامسونج - كل ذلك يأتى من قلب الجهاز.

وأضاف التقرير: "تشكل هذه الشرائح تجارب المستهلك وتساعد مصنعى المعدات الأصلية على تمييز عروضهم فى وقت ننتقل فيه إلى شبكات الجيل الخامس 5G".

وقال مدير الأبحاث تارون باثاك: "بالنسبة لأى جهاز إلكترونى، نعتقد أن التجارب الشخصية ستكون الفارق الحقيقى للمستهلكين فى المستقبل".

وأضاف: "وهذا يعنى تكاملًا أعمق للتقنيات المتقدمة التى تستفيد من الذكاء الاصطناعى للحصول على تجربة سلسة وموثوقة وشخصية مع التركيز المستمر على الاتصال فائق السرعة".