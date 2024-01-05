تكنولوجيا: كيفية تمكين ميزة حماية الأجهزة المسروقة على آيفون.. اعرف الخطوات

القاهرة - سامية سيد - قدمت آبل ميزة أمان قيمة مع الإصدار التجريبى من iOS 17.3، حماية الأجهزة المسروقة لأجهزة آيفون، تعمل هذه الميزة على حماية جهازك فى حالة حدوث سرقة مؤسفة.

تم تقديم هذا الإجراء الأمنى ​​بعد تحقيق أجرته جوانا ستيرن من وول ستريت جورنال، والذى كشف عن زيادة فى سرقات أجهزة آيفون، خاصة فى الأماكن العامة، حيث لاحظ المهاجمون أن الضحايا يدخلون رموز المرور قبل سرقة أجهزة آيفون الخاصة بهم، وتغيير كلمات مرور معرف آبل، وإغلاق حسابات المالكين.

تعالج حماية الأجهزة المسروقة هذه المشكلة من خلال طلب المصادقة البيومترية خارج المواقع الموثوقة، مما يضيف طبقة إضافية من الأمان.

هل يجب عليك تمكين ميزة حماية الأجهزة المسروقة على جهاز آيفون الخاص بك؟

نعم، تعمل ميزة حماية الأجهزة المسروقة على تعزيز الأمان مع الحد الأدنى من التأثير على تجربة المستخدم، حتى فى حالة فشل Face ID أو Touch ID، لا يزال بإمكانك استخدام جهازك لأداء الوظائف الأساسية، وسيتم تقييد الإجراءات الحساسة مثل تغيير كلمات مرور معرف آبل أو رموز المرور، مما يوفر بيئة آمنة.

فيما يلى خطوات تمكين حماية الأجهزة المسروقة

تأكد من أن جهاز آيفون الخاص بك يحتوى على التحديث التجريبى iOS 17.3.

اذهب إلى تطبيق الإعدادات

حدد خيار Face ID ورمز المرور (أو "Touch ID ورمز المرور").

اضغط على تنشيط الحماية ضمن خيار حماية الجهاز المسروق.

أصبح جهاز آيفون الخاص بك مزودًا الآن بميزة حماية الأجهزة المسروقة.

فى الحالات النادرة التى يحدث فيها خلل فى Face ID أو Touch ID، لا يزال بإمكانك استخدام رمز المرور الخاص بك لتعطيل حماية الأجهزة المسروقة عندما تكون فى موقع موثوق به.

تضمن هذه المرونة إمكانية الوصول إلى جهازك حتى فى المواقف غير المتوقعة.

باتباع هذه الخطوات البسيطة، يمكنك تعزيز أمان جهاز iPhone الخاص بك من خلال حماية الأجهزة المسروقة، مما يوفر راحة البال فى حالة السرقة أو الوصول غير المصرح به.