شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تنشر أول طاقم نسائى فى غواصة عسكرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت كوريا الجنوبية أول مجموعة من عضوات الخدمة النسائية للعمل على متن الغواصات اليوم الجمعة، وسط الجهود لتوسيع دور المرأة فى الجيش.

وتشمل عضوات الخدمة حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" ضابطتين و7 ضباط صف، وستعمل 5 منهن على متن الغواصة "دوسان آن تشانغهو" التي تزن 3000 طن، وستعمل الأربعة الأخريات على متن "آن-مو" من نفس الفئة.

وأوضحت البحرية أن الضابطتين ستعملان في الاستخبارات القتالية، لجمع وتحليل البيانات اللازمة لملاحة الغواصة وعملياتها.

وستتولى ضباط الصف أدوارا مختلفة، مثل تشغيل السونار ومعدات الرادار وأنظمة الأسلحة، بالإضافة إلى صيانة نظام الدفع وغير ذلك من المهام.

وتعد الغواصتان من الأصول الرئيسية لنظام الدفاع في البلاد، وهما مجهزتان بصواريخ باليستية تطلق من الغواصات، مما يسمح بشن هجمات مفاجئة في حالات الطوارئ.

وفي عام 2022، أعلنت القوات البحرية عن تغيير في سياسات التجنيد للسماح لعضوات الخدمة بالانضمام إلى طاقم الغواصات، بعد الاستحواذ على غواصات أكبر حجما.

وجاءت هذه الخطوة وسط المخاوف المتزايدة من أن كوريا الجنوبية قد تواجه نقصا في القوات بسبب معدل المواليد المنخفض للغاية.

وفي سياق آخر، أعرب وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين خلال اتصال هاتفي مع نظيرته اليابانية يوكو كاميكاوا، عن تعازيه في ضحايا الزلازل التي ضربت وسط اليابان في يوم رأس السنة الجديدة، وعن أمله في التعافي المبكر من الكارثة.

وأكد الجانبان - خلال الاتصال - التزامهما بتطوير التعاون الثنائي، وأشارا إلى تحسن العلاقات الذي تجلى في مؤتمرات القمة بين الزعيمين في البلدين والتي عقدت 3 مرات في النصف الثاني فقط من العام الماضي.

وفي هذا السياق، اتفق الجانبان على مواصلة الجهود الرامية إلى استئناف القمة الثلاثية المعلقة منذ فترة طويلة والتي تشمل الصين.