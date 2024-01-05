شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق مجموعتين من الأقمار الصناعية للطقس خلال 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين مجموعتين من الأقمار الصناعية الصغيرة لتوفير بيانات الأرصاد الجوية التجارية، حيث انطلق صاروخان منفصلان من طراز Kuaizhou 1A من منصات إطلاق النقل في مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء جوبي.

ووفقا لما ذكره موقع "Space"، كان على متن كل عملية إطلاق مجموعات من أربعة أقمار صناعية Tianmu-1، وتم ترقيم الأقمار الصناعية تيانمو-1 (11-14) و(19-22)، كما تم تطوير المركبة الفضائية من قبل شركة تابعة لشركة الصين لعلوم وصناعة الفضاء الجوي التي تديرها الدولة أو CASIC.

دخلت الأقمار الصناعية الجديدة مدارات قريبة من القطب على ارتفاع حوالي 323 ميلاً (520 كيلومترًا)، وفقًا لبيانات الوعي بالمجال الفضائي التابعة لقوة الفضاء الأمريكية.

تكتشف أقمار Tianmu التغييرات في الإشارات المرسلة بواسطة أقمار الملاحة الصناعية مثل GPS وBeidou أثناء مرورها عبر الغلاف الجوي للأرض، وتُعرف هذه التقنية باسم إخفاء راديو GNSS.

وتهدف الكوكبة إلى توفير خدمات بيانات الأرصاد الجوية التجارية العالمية، وستكون البيانات المتاحة قادرة على المساعدة في التنبؤ العددي بالطقس ومراقبة الأعاصير والتنبؤ بها وأبحاث تغير المناخ، وفقًا لـ CASIC.

تنضم المركبات الفضائية الثمانية إلى 10 أقمار صناعية أخرى من طراز Tianmu-1 في المدار، والتي تم إطلاقها في وقت سابق من عام 2023.

تعد CASIC هي مؤسسة عملاقة مملوكة للدولة، ولكن على عكس شقيقتها CASC، المقاول الفضائي الرئيسي في الصين للمهام المدنية والعسكرية، وصانع صواريخ Long March، فإنها تطلق بشكل أساسي حمولات تجارية أو أقمار صناعية لمشاريعها الخاصة.

ومن المقرر حاليًا إطلاق Kuaizhou 1A ثالثًا، وستكون على متنه المجموعة الرباعية التالية من الأقمار الصناعية Tianmu-1، المرقمة من 15 إلى 18، وتقول CASIC إنها تهدف إلى إكمال الكوكبة في عام 2025، وقد حققت البلاد رقماً قياسياً وطنياً بلغ 67 عملية إطلاق في عام 2023.