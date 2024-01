شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خبير أمن سيبرانى يحذر من أحدث ترندات إنستجرام وتسببه فى سرقة الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبحت مشاركة المعلومات أحدث ترند على إنستجرام، حيث يشارك المستخدمون إجابات على 11 سؤالًا تتراوح بين العمر والطول ويوم الميلاد إلى أسئلة أكثر غموضًا مثل الأطعمة المفضلة لديهم.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يبدو بريئًا إلا أن أحد خبراء الأمن السيبراني حذر من أن ترند "تعرف على" "Get to Know Me" هو مجال كبير للمتسللين، وذلك لأن العديد من الأشخاص يستخدمون هذه الإجابات الدقيقة ككلمات مرور لكل شيء بدءًا من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وحتى مواقع البريد الإلكتروني وبطاقات الائتمان.

ونشرت محللة المخاطر السيبرانية والاستراتيجية إليانا شيلوه مقطع فيديو على TikTok تحذر متابعيها من ترند "تعرف على" وتنبههم إلى حذف المنشورات ومقاطع الفيديو الخاصة بهذا الترند على الفور.

وقالت شيلوه: "لن أكذب، لقد كدت أن أقع ضحية لهذا.. لقد بدأت حرفيًا في ملئه"، ثم أثناء تحديد أنواع الرهاب التي يجب إدراجها، قالت شيلوه إنها توقفت مؤقتًا وأدركت أن بعض الأسئلة كانت عبارة عن إجابات للعديد من أسئلتها الأمنية.

وسرعان ما نشرت مقطع فيديو على TikTok تحذر الجميع من حذف هذا الشيء الآن، واتهم أتباعها شيلوه بصنع جبل من التلال، الذين رفضوا مخاوفها قائلين إن إجاباتهم لا علاقة لها بكلمات المرور الخاصة بهم أو الأسئلة الأمنية.

وعلى الرغم من أن هذا الترند تم نشره في البداية على قصص إنستجرام، والتي اختفت بعد 24 ساعة، إلا أن العديد من الأشخاص أعادوا نشرها على TikTok باستخدام علامة التصنيف "Get to Know Me"، مما يجعلها طريقة سريعة وسهلة للمتسللين والمحتالين للعثور على التفاصيل الشخصية الفردية.

كما أنه تتضمن التحذيرات الأخرى الأكثر وضوحًا عدم مشاركة أرقام الضمان الاجتماعي ومعلومات الحساب المصرفي ومعلومات جواز السفر عبر الإنترنت.