سعر سهم إعمار للتطوير (EMAARDEV) يستجمع قواه الإيجابية – توقعات اليوم – 17-10-2025

تراجع سعر سهم إمباور (EMPOWER) في جلسة اتسمت بالتذبذب، وسط محاولاته اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وليحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير وتداولاته بمحاذاة خط ميل، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 1.64 درهم، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 1.77 درهم.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد