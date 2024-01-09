شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 اتجاهات ستستمر فى هز صناعة الإعلان خلال 2024.. أبرزها الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان عام 2023 عامًا صعبًا بالنسبة لصناعة الإعلان، ولكنه كان أيضًا عامًا مفتوحًا أمام الكثير من الإمكانيات والفرص الجديدة، فبينما استمرت تخفيضات الإنفاق الإعلاني بسبب التقلبات الاقتصادية، فإن عمالقة التكنولوجيا الكبار مثل ميتا وجوجل، الذين شهدوا تعثر أعمالهم الإعلانية في عام 2022، عادوا إلى النمو هذا العام، ومع ذلك، لم يكن هذا النمو منتشرًا بالتساوي عبر صناعة الإعلان، كما يتضح من إفلاس شركة MediaMath للتكنولوجيا الإعلانية والعديد من الأرباع الثابتة لشركة Snap.

وفي الوقت نفسه، فتح انفجار الذكاء الاصطناعي التوليدي إمكانيات جديدة للمعلنين وشهد ظهور شركات ناشئة مبنية على التكنولوجيا، وفيما يلي أكبر خمسة اتجاهات هزت صناعة الإعلان في عام 2023 وما يمكن توقعه في العام المقبل.

Meta وGoogle تحققان نجاحًا كبيرًا بفضل المنتجات الإعلانية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بعد عام من انخفاض الإنفاق الإعلاني، عادت شركتا Meta وGoogle للترويج لكيفية تحقيق استثماراتهما الضخمة في المنتجات الإعلانية القائمة على الذكاء الاصطناعي نتائج رائعة للمعلنين، وتعتبر هذه الأدوات غير عملية إلى حد كبير بالنسبة للمعلنين لأن التشغيل الآلي يحدد الأماكن الأكثر فعالية لوضع الإعلانات، ومع ذلك، فإن هذه الخوارزميات لا توفر سوى القليل من الشفافية حول كيفية عمل التكنولوجيا ومكان عرض الإعلانات فعليًا.

وقال لو باسكاليس، الرئيس السابق لقسم الإعلام العالمي في بنك أوف أمريكا والرئيس التنفيذي لشركة الاستشارات التسويقية AJL Advisory: "بالنسبة لبعض المسوقين، يعد هذا بمثابة هبة من السماء"، "بالنسبة للعلامات التجارية الكبرى، هذا صعب".

وتوقع باسكاليس أن تجلب أدوات Meta وGoogle أموالاً إعلانية جديدة من العلامات التجارية الصغيرة والمتوسطة الحجم التي ترغب في زيادة المبيعات بسرعة وكفاءة. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى الشفافية يمثل مصدر قلق للعلامات التجارية الكبرى التي ترغب في فحص أماكن ظهور إعلاناتها، ويشكك بعض المعلنين في ادعاءات Google وMeta بأن هذه الأدوات تعمل بالفعل على تحسين أداء الإعلان.

ومع ذلك، لا يزال الذكاء الاصطناعي محل تركيز كبير لشركة Meta وGoogle لتنمية أعمالهما الإعلانية، ويُظهر قرار Google الأخير باستبدال كبير مسؤولي الإعلانات جيري ديشلر بـ Vidhya Srinivasan رهان Google الكبير على الذكاء الاصطناعي - عملت سرينيفاسان سابقًا على المنتجات الإعلانية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي بما في ذلك الأداء الأقصى قبل تولي دورها الجديد.

Elon Musk يسحق علاقة X مع كبار المعلنين صدم إيلون ماسك عالم الإعلانات عندما قام بتعيين المخضرمة في مبيعات الإعلانات ليندا ياكارينو في منصب الرئيس التنفيذي في مايو، وبعد تغيير العلامة التجارية من Twitter إلى X في يوليو، أدت ملكية Musk للشركة إلى إبعاد المعلنين بشكل مطرد، وفقًا لبيانات من شركة الاستشارات التسويقية Ebiquity.

وقامت العلامات التجارية الكبرى مثل Walmart وDisney بسحب الإنفاق الإعلاني بسبب مخاوف بشأن محتوى X، وتعليقات Musk الخاصة، ولأن أدوات X الإعلانية لم تحقق أداءً جيدًا.

وتفيد تقارير بلومبرج أن X في طريقها لتفويت الأهداف الإعلانية الداخلية وستجني 2.5 مليار دولار من الإعلانات هذا العام، وتظهر البيانات أيضًا أن الإعلانات على X آخذة في الانخفاض، وأن المعلنين استمروا في إخلاء النظام الأساسي.

وجدت بيانات من وكالة التسويق Gupta Media أن متوسط التكلفة لكل ألف ظهور - أو التكلفة التي يدفعها المعلنون للوصول إلى 1000 شخص - انخفض من 1.75 دولارًا في يناير إلى 1.27 دولارًا في ديسمبر.

ووجدت بيانات منفصلة من شركة MediaRadar لتتبع الإعلانات أن 86٪ من المعلنين الذين أنفقوا أكثر من مليون دولار للإعلان على X في عام 2022 خفضوا الإنفاق في عام 2023.

وقال جوجي جوبتا، مؤسس وكالة التسويق جوبتا ميديا: "السؤال بالنسبة لي هو ما إذا كانت المنصة قادرة على إيجاد مكان للمعلنين والثراء الذي يجلبونه إلى النظام البيئي". "إذا كانت العلاقة تتعلق فقط بالإيرادات، فأعتقد أن المعلنين سيستمرون في التهميش. وإذا تمكنت العلاقة من الاعتراف بأن العلامات التجارية تضيف قيمة، فأعتقد أنه سيكون هناك طريق للمضي قدمًا."

وبينما قال ماسك إنه يأمل في تحقيق تدفقات إيرادات بديلة من خلال الاشتراكات، فقد حددت X آمالها الإعلانية من خلال السعي للحصول على دولارات الإعلانات السياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية. كان X يقدم امتيازات مثل الأسعار المنخفضة لجذب المعلنين السياسيين واستضاف حدثًا للمعلنين السياسيين في واشنطن العاصمة - وكانت صحيفة فايننشال تايمز أول من نشر هذا التقرير.

قال باسكاليس إن X من المحتمل أن يكون مستفيدًا من أموال الإعلانات السياسية لأن المعلنين السياسيين يمكنهم دفع الرسائل حول جمع التبرعات وتشجيع الناس على التصويت.

هناك حاجة لبث الإعلانات أثبت قرار Netflix بإضافة طبقة مدعومة بالإعلانات هذا العام أن نموذج الإعلان ضروري لأصحاب البث المباشر لزيادة الإيرادات.

لكن المعلنين ما زالوا يكافحون من أجل الوصول إلى جمهور كبير من التلفزيون الخطي على منصات البث المباشر. أعلنت Netflix، على سبيل المثال، عن وجود 15 مليون مستخدم شهريًا عالميًا في نوفمبر، ارتفاعًا من خمسة ملايين في مايو. وفي العام المقبل، يأمل المعلنون أن تفتح أمازون أبوابها الإعلانية في العام المقبل لـ Amazon Prime Video مع وصول متوقع إلى أكثر من 115 مليون مستخدم شهريًا. على النقيض من ذلك، ث

حصلت لعبة Super Bowl الأخيرة وحدها على 113 مليون مشاهد في حين أن نسبة مشاهدة التلفزيون الخطي آخذة في الانخفاض، إلا أنها لا تزال تشكل 49.6% من وقت المشاهدة للأشخاص، حسبما ذكرت شركة Nielsen في أغسطس.

يتوقع كيفن كريم، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة قياس الإعلانات التليفزيونية EDO، أن يحاول القائمون على البث المباشر تنمية قواعد المشتركين الخاصة بهم لجذب المعلنين في عام 2024 عن طريق خفض تكاليف الاشتراك من خلال التجميع، مثل الطريقة التي عرضت بها Verizon Netflix وHBO، وكيف تفيد التقارير أن Apple وParamount الحديث عن الجمع بين خدمات البث.

ويتوقع كريم أيضًا أن ترتفع أسعار الإعلانات التلفزيونية عبر البث المباشر والخطي العام المقبل بسبب الانتخابات الرئاسية الأمريكية والألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، زيادة الأسعار ستجعل من الصعب على المعلنين وضع الميزانية في منصات البث الأحدث ذات النطاق الأصغر، ويتوقع كريم أن ينفق المعلنون مع لاعبين كبار راسخين يمكنهم تحقيق عوائد قوية للمعلنين.

شهدت وسائل البيع بالتجزئة انفجارًا كبيرًا يتوقع مورجان ستانلي أن تحقق وسائل الإعلام بالتجزئة 130 مليار دولار في عام 2024 وهي واحدة من أسرع قطاعات الإعلان نموًا.

قالت تاليا أرنولد، العضو المنتدب لوكالة الإعلانات Exverus Media، إنه بعد عامين من استثمار تجار التجزئة مثل Walmart وBest Buy وKroger في الأعمال الإعلانية، يطلب المسوقون دليلاً قويًا على أن الإعلانات الموضوعة على مواقع التجارة الإلكترونية الخاصة بتجار التجزئة تعمل، وتأمل أن ترى بيانات من هذه الشبكات في عام 2024 تثبت أن الإعلانات التي تم شراؤها باستخدام بيانات البيع بالتجزئة أدت إلى زيادة المبيعات.

وقال أرنولد إن نمو شبكات وسائط البيع بالتجزئة المتعددة جعل من الصعب على المعلنين شراء الإعلانات عبر العديد من تجار التجزئة.

تحاول شركات مثل Criteo، التي تساعد في تشغيل برامج وسائط البيع بالتجزئة، التعامل مع هذه المشكلة من خلال تطوير طرق للشراء عبر شبكات متعددة.

وقال أرنولد إن إحدى مشكلات الشراء عبر شبكات الوسائط المختلفة هي أن النتائج يتم قياسها بشكل مختلف.

بدأ الذكاء الاصطناعي التوليدي في تشغيل الأدوات الإعلانية كان عام 2023 هو العام الذي فتح فيه الذكاء الاصطناعي الإنتاجي فرصًا جديدة للإعلان - بدءًا من الشركات العملاقة مثل Microsoft وGoogle التي تستخدمه في برامج شراء الإعلانات، إلى أدوات صنع الفن، والشركات الناشئة الجديدة في مجال تكنولوجيا الإعلان التي تروج لمنتجات الذكاء الاصطناعي العام.

يرى جورج بوبستيفانوف، المؤسس والرئيس التنفيذي لوكالة الإعلانات PMG، فرصة هائلة للمعلنين لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء آلاف الإعلانات المختلفة في دقائق مع تكاليف إنتاج أقل تكلفة ومخصصة لاهتمامات الأشخاص المحددة في عام 2024.

وقال بوبستيفانوف أيضًا إنه يتوقع أن يستخدم المعلنون الذكاء الاصطناعي بشكل أكبر في عام 2024 لأتمتة المهام الأساسية للإعلان الرقمي – مثل حملات الاتجار وفحص المحتوى بحثًا عن مشكلات محتملة تتعلق بسلامة العلامة التجارية.

على سبيل المثال، جمعت شركة Typeface الناشئة للذكاء الاصطناعي ما مجموعه 165 مليون دولار وتعاونت مع Salesforce وMicrosoft وGoogle لتشغيل بعض أدوات التسويق لعمالقة التكنولوجيا.