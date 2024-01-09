شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تخطط لتقديم ميزات الذكاء الاصطناعي لأجهزة أيفون خلال مؤتمر WWDC 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن شركة آبل قد تخلفت قليلاً في سباق الذكاء الاصطناعي، مقارنة بمنافسيها من عمالقة التكنولوجيا مثل ميتا وجوجل وسامسونج الذين يخططون لإدخال ترقيات الذكاء الاصطناعي لمنتجاتهم، إلا أن الإعلانات الرئيسية حول الذكاء الاصطناعي كانت مفقودة من المقر الرئيسي للشركة في كوبرتينو، حتى أثناء الإطلاق الأخير لجهاز آيفون 15، لم تركز شركة آبل كثيرًا على الذكاء الاصطناعي وكان الأمر بمثابة خيبة أمل للمعجبين الذين كانوا يأملون في بعض الإعلانات المثيرة حول أحدث التقنيات، ومع ذلك تخطط شركة آبل لتحقيق قفزة كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي هذا العام في عام 2024.

وتخطط شركة آبل للإعلان عن سلسلة من الأدوات المبنية على الذكاء الاصطناعي لخط منتجاتها، بما في ذلك آيفون، في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) في يونيو، وفقًا لما ذكره مارك جورمان من بلومبرج.

ويشير التقرير إلى أن شركة آبل تخطط للكشف عن عروض الذكاء الاصطناعي الإبداعية الخاصة بها مع تحديث برنامج iOS الجديد – iOS 18.

وستتضمن هذه التحديثات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل التلخيص التلقائي والإكمال التلقائي للتطبيقات الأساسية، كذلك دمج الذكاء الاصطناعي في خدمات مثل آبل ميوزيك، وتجديد دعم Siri، وتقديم أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمطورين.

ويكشف التقرير أنه منذ أوائل عام 2023، كانت شركة آبل تختبر بهدوء نموذج اللغة "Ajax"، مع خطط كبيرة لدمج منتجاتها بذكاء الذكاء الاصطناعي، بدءًا من الإكمال التلقائي في Pages وKeynote وحتى قوائم التشغيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي في آبل ميوزيك، حيث يهدف Ajax LLM إلى تبسيط سير العمل وتعزيز تجارب المستخدم عبر نظام آبل البيئي.

من خلال برنامج LLM، قد تقوم شركة آبل بإجراء تحول في مجال الذكاء الاصطناعي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها باستخدام AppleCare، وتخطط شركة آبل للإعلان عن سلسلة من الأدوات المبنية على الذكاء الاصطناعي لخط منتجاتها، بما في ذلك iPhone، في مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) في يونيو، وفقًا لما ذكره مارك جورمان من بلومبرج.

ويشير التقرير إلى أن شركة آبل تخطط للكشف عن عروض الذكاء الاصطناعي الإبداعية الخاصة بها مع تحديث برنامج iOS الجديد – iOS 18،وستتضمن هذه التحديثات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل التلخيص التلقائي والإكمال التلقائي للتطبيقات الأساسية.

ودمج الذكاء الاصطناعي في خدمات مثل Apple Music، وتجديد دعم Siri، وتقديم أدوات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي للمطورين.

وفي حين أن شركة آبل قد تعلن أخيرًا عن ترقياتها للذكاء الاصطناعي، فإن طرح هذه الميزات سيكون عملية تدريجية، لن يختبرها المستخدمون بشكل كامل حتى عام 2025.

وتشير التقارير إلى أن "مجمل رؤية الذكاء الاصطناعي التوليدية لشركة آبل ستستغرق حتى عام 2025 على الأقل لتوسيع نطاقها بالكامل"، على الرغم من أن شركة آبل تحاول سد الفجوة في سباق الذكاء الاصطناعي، إلا أن جهودها قد تتخلف عن المنافسين مثل سامسونج، حيث تستعد شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة لتقديم أول هاتف يعمل بالذكاء الاصطناعي، وهو سلسلة سامسونج جلاكسي S24 في 17 يناير.

إطلاق خط منتجات آبل الجديد في عام 2024 وفي الوقت نفسه، وبعيدًا عن إثارة تطورات الذكاء الاصطناعي، يستعد عام 2024 أيضًا لموجة من منتجات آبل الجديدة، وعلى رأسها فيجين برو الذي طال انتظاره والجيل القادم من أجهزة آيفون وماك بوكس وغيرها.

ومن المتوقع أن تبدأ الإصدارات المشاع عنها هذا العام مع وصول سماعة الرأس فيجين برو في وقت ما في شهر فبراير تقريبًا، وسيتبع ذلك طرازات آيباد المعاد تصميمها في شهر مارس، والتي تتميز بشاشات أكبر وتقنية OLED وشريحة M3 القوية ومجموعة من الملحقات الجديدة.

وفي وقت لاحق من شهر مارس، قد تطلق شركة آبل أيضًا مجموعة آيباد أير جديدة، والتي من المحتمل أن تتميز بخيار أكبر بحجم 12.9 بوصة.

لاحقًا خلال مؤتمر WWDC، ربما في يونيو - بعد تواريخ الإعلان الأخيرة - من المتوقع أن تصدر آبل معاينات لتحديثات برامجها الجديدة للمنتجات، بما في ذلك watchOS 11 وiOS 18 وiPadOS 18 وmacOS 15 وvisionOS 2 وtvOS 18.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن لشركة آبل أيضًا تقديم لمحة عن M3 Urtla Mac Studio الذي طال انتظاره. علاوة على ذلك، قد يشهد النصف الأول من العام أيضًا إطلاق جهاز Apple TV 4K محدثًا مدعومًا بشريحة مطورة.

بالانتقال إلى شهر سبتمبر، من المتوقع ظهور آيفون 16 لأول مرة، والذي يتميز بالتقاط الفيديو المكاني وزر الإجراء، في الوقت نفسه من المتوقع أن يتم تقديم iPhone 16 Pro بشاشات أكبر، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، و"زر التقاط" جديد.

في نفس الوقت تقريبًا، قد تكشف شركة آبل النقاب عن "Apple Watch X"، والجيل الرابع من AirPods، وAirPods Max المحدثة المجهزة بمنفذ USB-C في الأفق أيضًا.

وقد تختتم شركة آبل في نهاية العام إصدار الجيل السابع من iPad mini، والجيل الحادي عشر من آيباد، وجهاز Mac mini جديد يضم شرائح M3 وM3 Pro، بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن يتم طرح أجهزة ماك بوك برو الجديدة، والتي من المحتمل أن تحتوي على شرائح سلسلة M4، على الرغم من أن التوقيت الدقيق لهذه الأجهزة لا يزال أقل وضوحًا.