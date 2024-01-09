شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تزيل برنامج WordPad بعد 28 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مايكروسوفت عن خطط للتخلص التدريجي من تطبيق WordPad القديم الخاص بها من الإصدارات القادمة من نظام التشغيل ويندوز، يمثل القرار، لأحدث إصدار من Windows 11 Canary Channel، تحولًا كبيرًا حيث كان "ووردباد" جزءًا لا يتجزأ من ويندوز منذ عام 1995.

وفقًا لمنشور المدونة ويندوز انسايدر، لن يتم تثبيت برنامج WordPad مسبقًا بعد إجراء تثبيت نظيف لنظام التشغيل بدءًا من الإصدار الحالي، بالإضافة إلى ذلك في الإصدار القادم، ستتم إزالة برنامج WordPad بالكامل، ولن يكون من الممكن إعادة تثبيت التطبيق.

وتصنف مايكروسوفت برنامج WordPad على أنه "ميزة مهملة لنظام ويندوز"، مما يشير إلى أنها لم تعد قيد التطوير بشكل نشط وقد يتم التخلص منها في إصدارات ويندوز المستقبلية.

ويقترح عملاق التكنولوجيا بدائل لأنواع المستندات المختلفة، ويوصي باستخدام مايكروسوفت وورد للمستندات النصية، وWindows Notepad للمستندات النصية العادية.

بينما كان برنامج WordPad في حالة مهملة منذ الأول من سبتمبر من العام السابق، يظل مايكروسوفت وورد، بديله الأكثر ثراءً بالميزات والذي تم إصداره في أغسطس 1995، جزءًا من الإصدار الثابت من ويندوز 11.

ومن المقرر أن تمر التغييرات الوشيكة عبر الإصدار التجريبي والإصدار التجريبي، قنوات المطورين أولاً، مما يدل على أنه قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يتم تنفيذها بالكامل عبر إصدارات ويندوز.

إذا كنت قد نسيت أن برنامج WordPad هو أداة أساسية لتحرير النص تأتي مثبتة مسبقًا مع ويندوز وتخدم المستخدمين الذين يحتاجون إلى وظائف بسيطة لإنشاء المستندات وتحريرها.

قد تؤدي إزالته إلى إزعاج بعض المستخدمين الذين يعتمدون على ميزاته المباشرة للقيام بمهام المستندات السريعة دون الحاجة إلى الميزات الأكثر تقدمًا في مايكروسوفت وورد.

من ناحية أخرى، قد تكون الإزالة جزءًا من إستراتيجية لتبسيط ميزات ويندوز أو الترويج لاستخدام برامج معالجة النصوص الأكثر تقدمًا مثل مايكروسوفت وورد، والتي توفر المزيد من الوظائف والقدرات بشكل ملحوظ.

قد يحتاج المستخدمون الذين يحتاجون إلى إمكانات تحرير النص الأساسية إلى استكشاف الخيارات البديلة المتاحة في السوق أو اختيار تطبيقات أخرى مجانية أو مفتوحة المصدر لمعالجة النصوص في حالة إزالة برنامج WordPad.

ومع ذلك يرجى ملاحظة أن الخطط والقرارات من شركات البرمجيات يمكن أن تتغير، وربما تكون هناك تحديثات أو تغييرات فيما يتعلق بحالة الدفتر بعد التحديث الأخير، سيكون من المستحسن التحقق من أحدث الأخبار أو الإعلانات الرسمية من مايكروسوفت للحصول على أحدث المعلومات حول مصير برنامج WordPad.