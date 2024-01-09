شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بعد تقرير وول ستريت.. إيلون ماسك ينفى اتهامه بتعاطى المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفى إيلون ماسك تعاطي المخدرات غير المشروعة، مدعيًا أنه لم يتم العثور حتى على كميات ضئيلة من المخدرات أو الكحول فى جسده على مدار ثلاث سنوات من اختبارات المخدرات العشوائية، بعد تقرير في صحيفة وول ستريت جورنال الذي يوضح بالتفصيل كيف أن الرئيس التنفيذي لشركة Tesla ومؤسس SpaceX تعاطى المخدرات، مما يثير قلق زملائه فى المناصب القيادية في شركاته، وفقاً لمجلة forbes.

قام "ماسك " بتدخين الماريجوانا على الفيديو أثناء جلسة تسجيل لبودكاست "Joe Rogan Experience" في عام 2018 - وهي الخطوة التي وضعته في موقف محرج مع وكالة ناسا، التي طالبت بضمانات بأن شركة SpaceX كانت مكان عمل خالٍ من المخدرات من أجل الاحتفاظ بوضعها باعتبارها الشركة الوحيدة المعتمدة لنقل رواد الفضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وفقًا لماسك، فقد وافق على الخضوع لاختبار عشوائي للمخدرات لمدة ثلاث سنوات بعد ظهوره في البودكاست - وادعى أنه "لم يتم العثور حتى على كميات ضئيلة من أي مخدرات أو كحول" في جسده منذ ذلك الحين.

وأكد أليكس سبيرو، محامي ماسك، لصحيفة وول ستريت جورنال أن الملياردير "لم يفشل أبدًا في الاختبار"، وقال إن تقرير الصحيفة يتضمن "حقائق كاذبة" - لكنه لم يكشف عن ماهيتها.

في الماضي، اعترف " ماسك " أيضًا بتناول عقار الكيتامين - وهو دواء انفصالي - لعلاج الاكتئاب.

تمت الموافقة على استخدام الكيتامين فقط من قبل إدارة الغذاء والدواء كمخدر، لكن التجارب السريرية للاستخدام "خارج نطاق التسمية" للدواء لعلاج الاكتئاب واضطرابات المزاج الأخرى زادت في السنوات الأخيرة.

في يوم السبت، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرًا مفصلاً عن تعاطي ماسك للمخدرات، والذي يقال إنه يثير قلق المديرين التنفيذيين في SpaceX وTesla، وفقًا للتقرير، تحدث أعضاء مجلس إدارة شركة تسلا بشكل غير رسمي عن تعاطي ماسك للمخدرات لسنوات، حتى أنهم تواصلوا مع شقيقه كيمبال ماسك بشأن سلوكه، ويُزعم أيضًا أن ماسك تعاطى المخدرات مع المديرين التنفيذيين في شركاته، حيث أخبرت المصادر الصحيفة أن ماسك تعاطى الكيتامين الترفيهي مع شقيقه كيمبال، الذي عضو في مجالس إدارة شركتي Tesla وSpaceX، بالإضافة إلى مخدرات غير مشروعة لم تذكر اسمها مع عضو مجلس إدارة SpaceX، وذكرت الصحيفة أيضًا أن مديرة تسلا السابقة ليندا جونسون رايس تركت الشركة في عام 2019 بسبب تعاطيه للمخدرات وسلوكه المتقلب.

تقدر صافي ثروة إيلون ماسك بـ 243.5 مليار دولار، مما يجعله أغنى شخص فى العالم، وتعتمد ثروة ماسك على حصص ملكيته فى شركتي Tesla وSpaceX.