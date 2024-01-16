شاومي تطلق سلسلة Redmi Note 13 عالميًا كاميرا 200 ميجابكسل وشحن سريع ونظام تشغيل جديد

أطلقت شاومي سلسلة Redmi Note 13 لأول مرة في الصين منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وبعد وصولها إلى الهند بنسخة 5G، حان الوقت الآن لتأخذ النسخة العالمية حلبة المنافسة، رغم ذلك صدرت الأجهزة بشكل عالمي على واجهة Miui 14 مع وعد بتحديث قريب إلى نظام التشغيل الجديد HyperOS، سلسلة ريدمي نوت 13 بين الوعد بالتحديثات والمواصفات الممتازة، لنتحدث عن النسخ العالمية.

Redmi Note 13 Pro+ موبايل فائق مع مواصفات مميزة

يبرز هاتف Redmi Note 13 Pro+ بمواصفات رائدة تشمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وشحن سريع بقوة 120 واط، مع معيار IP68 لمقاومة الغبار والماء، ويبلغ سعر نسخة 12/256 جيجابايت 450 يورو في أوروبا، وقد يختلف هذا السعر قليلاً في أسواق أخرى بناءً على الضرائب وتحويل العملات وخلافه من الأمور التي تتحكم في الأسعار.

Redmi Note 13 Pro: قوة 200 ميجابكسل وشحن 67 واط

هاتف Redmi Note 13 Pro يتوفر هو الآخر بكاميرا بدقة 200 ميجابكسل ومعالج Snapdragon 7s Gen 2، كما يحمل بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 67 واط، ويبلغ سعره أقل من 400 يورو على أمازون مع 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين.

Redmi Note 13: الخيار الأفضل للميزانية

يعد Redmi Note 13 مع معالج Dimensity 6080 الخيار الأكثر اقتصادية بين الثلاثة، حيث تبلغ تكلفة إصدار 6/128 جيجابايت 280 يورو، بينما يكون إصدار 8/256 جيجابايت أكثر جاذبية بسعر يبلغ أقل من 300 يورو، وبهذا الشكل تضع شاومي قدمًا وساق في 3 فئات من فئات الهواتف المحمولة وتغير في المنافسة بشكل كبير، على الشركات الآن ان تبذل مجهودًا لتتفوق عليها.

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