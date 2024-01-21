طريقة تشغيل يوتيوب في الخلفية على آيفون وأندرويد

قد ترغب أثناء استخدام يوتيوب في الاستماع إلى أي مقاطع فقط دون مشاهدتها والانشغال في أي شيء آخر أو لتصفح تطبيق مختلف، لكن المشكلة التي تواجه المستخدمين في هذه الحالة هي عدم توفر تلك الميزة في Youtube، او على الأقل ليست بشكل مجاني، هناك طرق مختلفة للقيام بهذا الأمر بشكل قانوني، ان كان بالإمكان القيام بذلك فقد يحول هذا youtube الى تطبيق بودكاست جديد على هواتف اندرويد وiOS.

وللأسف إغلاق التطبيق حتى عند وضع هاتفك في وضع السكون سيؤدي إلى توقف تشغيل الفيديو، ولكن هناك بعض الحلول البسيطة التي ستسمح لك بالاستمرار في تشغيل الفيديو في الخلفية سواء على هاتف iPhone أو Android، كما أن هناك طرق للحصول على مشغل صغير منبثق ليوتيوب أثناء تصفحك في مكان آخر، أعنى هناك حلول كثيرة للأمر لذلك إليك دليلنا البسيط حول كيفية جعل يوتيوب يعمل في الخلفية، لكل من أجهزة iPhone و Android.

كيفية جعل يوتيوب يعمل في الخلفية باستخدام YouTube Premium:

يوتيوب بريميوم هو خدمة اشتراك مدفوعة تقدمها منصة يوتيوب، وتوفر العديد من المزايا والمميزات للمستخدمين الذين يختارون الاشتراك فيها، إليك بعض المميزات الرئيسية لهذه الخدمة:

المشاهدة بدون اعلانات: يمكن للمشتركين مشاهدة الفيديوهات بدون اعلانات، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر سلاسة وملاءمة.

تشغيل الفيديو في الخلفية: يُتيح للمشتركين تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية على الأجهزة المحمولة، مما يتيح لهم الاستماع إلى الموسيقى أو الاستمرار في مشاهدة الفيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى.

تحميل الفيديو للمشاهدة دون اتصال بالإنترنت: يمكن للمشتركين تحميل مقاطع الفيديو إلى هواتفهم لمشاهدتها دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت، فيمكنك مشاهدة أي شيء وقتما تحب في أي مكان.

الوصول إلى music premium: تشتمل الاشتراكات أيضًا على الوصول إلى ميوزيك بريميوم، وهو خدمة موسيقية توفر ميزات إضافية مثل تشغيل الموسيقى بدون إعلانات وتشغيلها في وضع دون اتصال.

يكلفك يوتيوب بريميوم 12 دولارًا شهريًا أو 23 دولارًا شهريًا لاشتراك عائلي لما يصل إلى ستة أفراد، ولكن يمكنك الحصول على فترة تجريبية مجانية لمدة شهر واحد، وبالطبع تطبيق يوتيوب متاح لكل من Android و iPhone، وعلى الرغم من أن التكلفة ليست مثالية، إلا أن هذه بسهولة هي الطريقة الأكثر راحة لتشغيله في الخلفية على هاتف iPhone أو Android.

كيفية تشغيل يوتيوب في الخلفية (متصفحات iPhone):

إذا أردت تشغيل مقاطع فيديو في الخلفية على هاتف iPhone دون الحاجة لدفع مبلغ مالي للاشتراك في خدمة بريميوم فهنا تأتي دور متصفحات الويب، في حين أن إيقاف الشاشة والاستمرار في الاستماع لا يمكن تحقيقه في متصفحي Safari و Chrome، إلا أنك يمكنك استخدام متصفحات الويب الأخرى مع مركز التحكم في Apple لتجاوز قيود اليوتيوب، ومتصفحي Firefox وOpera هما مثالين على متصفحات تعمل بشكل جيد بهذه الطريقة، ونوصي بتجربة أي متصفح iPhone آخر تفضله.

خطوات تشغيل يوتيوب في الخلفية في أجهزة iPhone:

انتقل إلى youtube من متصفح اختيارك، وإذا تم إعادة توجيهك إلى التطبيق من Firefox، جرب كتابة youtube.com مباشرة في شريط عنوان URL. بعد ذلك، ابحث عن الفيديو الذي ترغب في مشاهدته. بمجرد العثور عليه وفتحه، قم بتفعيل خيار desktop site، وسيختلف هذا باختلاف المتصفح الذي تستخدمه، ولكن عادةً ما يتم الوصول إليه من خلال زر options في الزاوية السفلية اليمنى. قم بتشغيل المقطع الآن ارجع إلى الشاشة الرئيسية لجهازك وسترى الفيديو مشغل في وضع picture-in-picture (PiP). يمكنك إما ترك الفيديو يعمل في النافذة واستخدام هاتفك كالمعتاد، أو سحبه إلى الحافة لإخفائه، أو النقر على زر “x” لإغلاقه.

كيفية تشغيل يوتيوب في الخلفية (متصفحات Android):

يمكن تشغيل فيديوهات Youtube في الخلفية على نظام Android باستخدام متصفح Firefox بطريقة مشابهة لتلك المستخدمة في iPhone، ويمكن أن يعمل هذا الأمر على متصفحات أخرى كذلك، ومع ذلك، فإنه من غير المرجح أن يعمل ذلك على أي متصفح يستند إلى Chrome، حيث قامت جوجل بإزالة هذا الخيار.

خطوات تشغيل يوتيوب في الخلفية على أجهزة Android:

قم بفتح Firefox كالمعتاد وانتقل إلى الموقع، تأكد من كتابة youtube.com في مدخل URL، حيث أن النقر على YouTube في نتائج البحث عبر Google سيفتح عادةً التطبيق. انتقل إلى الفيديو الذي تريد تشغيله في الخلفية. اذهب إلى قائمة الإعدادات بالنقر على النقاط الثلاث في الزاوية السفلية اليمنى للنافذة، بعد ذلك، انقر على “Request desktop site”. ابدأ تشغيل الفيديو وقم بإغلاق المتصفح عن طريق السحب لأعلى. ستجد أن الفيديو قيد التشغيل وسيتم تشغيله في شريط الإشعارات.

كيفية استخدام وضع Picture in Picture على يوتيوب:

خاصية PIP في التطبيق هي خاصية تسمح للمستخدمين بتشغيل مقاطع الفيديو في نافذة صغيرة عائمة على شاشة الهاتف أو الجهاز اللوحي، حتى عند التبديل إلى تطبيقات أخرى أو إغلاق تطبيق يوتيوب، تُعرف هذه الخاصية أيضًا باسم صورة داخل صورة (Picture-in-Picture)، وهي متوفرة على العديد من التطبيقات والأجهزة، توفر خاصية PIP في يوتيوب العديد من الفوائد للمستخدمين مثل القدرة على متابعة مقاطع الفيديو أثناء استخدام تطبيقات أخرى، وإمكانية تشغيل مقاطع الفيديو في الخلفية أثناء القيام بمهام أخرى، مثل القيادة أو العمل.

إن خاصية pip توجد على جميع أجهزة iOS وAndroid التي تعمل بنظام التشغيل iOS 12 أو أحدث، وAndroid 8.0 أو أحدث، ولا تتوفر خاصية PIP في جميع مقاطع الفيديو على يوتيوب، حيث قد لا يسمح بعض منشئي المحتوى بتشغيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم في الخلفية كما أنها قد تستهلك خاصية PIP المزيد من البطارية، لذا تأكد من إيقاف تشغيلها عند عدم استخدامها.

كان هذا الخيار محصورًا في السابق لمشتركي Premium فقط، ولكن في عام 2018، بدأت Google في تقديم وضع تلك الميزة للمستخدمين غير المشتركين أيضًا، ولكن هذا منحصر فقط على الموجودين بداخل الولايات المتحدة الأمريكية.