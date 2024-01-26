كيفية تغيير إسم ونوع Snapchat AI ” مساعد سناب شات “

اسم My AI هو اسم المحادثة الآلية الذكية في سناب شات Snapchat AI، إنه أداة رائعة تعتمد على تقنيات ChatGPT، تتيح لك إنشاء نصوص والرد على الأسئلة، وحتى يعمل حينما تكون في مجموعة دردشة في سناب شات حيث يمكن للجميع استخدامه في نفس الوقت.

طريقة تغيير شكل وإسم Snapchat AI

يمكنك تغيير الصورة الرمزية لـ Snapchat AI لتظهر بالشكل الذي تريده، ربما لتتناسب مع اسم ذكاء اصطناعي رائع تخطط لاستخدامه، ليس فقط يمكنك تحرير النوع العام لذكاء اصطناعي سناب شات، ولكن يمكنك حتى تحرير لون البشرة، ونمط الشعر، وخصائص أخرى لتجعله يظهر بالضبط كما تريد عند الدردشة معه، يمكنك القيام بذلك عدة مرات كما تريد.

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طريقة سريعة لتغيير جنس مساعد snapchat

فيما يلي النسخة القصيرة لكيفية تغيير النوع لمساعد سناب شات:

اضغط واستمر في الضغط على My AI على علامة التبويب “الدردشة Chat “.

حدد إعدادات الصورة الرمزية Avatar Settings

حدد إحدى خيارات الجنس، ثم اضغط على حفظ.

طريقة أخري لتغيير نوع وشكل مساعد سناب شات

سيكون عليك الوصول إلى ملف My AI لتغيير نوع Snapchat AI، فيما يلي الطريقة:

انقر على علامة التبويب “الدردشة Chat ” لفتح قائمة محادثاتك، هنا حيث يتواجد My AI.

انقر على صورته الرمزية الحالية علي اليسار من اسمه، إنه الاسم في أعلي القائمة.

افتح القائمة من النقاط الثلاثة في الأعلى لتحديد إعدادات الصورة الرمزية.

بعد ذلك، اختر الجنس الذي ترغب في استخدامه لـ Snapchat AI.

يكون الخيار العلوي أكثر أنوثة والخيار السفلي أكثر ذكورة.

الشاشة التالية تتيح لك ضبط كل أنواع الخصائص الجسدية، يمكنك استخدامها لجعل ذكاء اصطناعي سناب شات يظهر بشكل أكثر تناسقًا مع الجنس الذي تريده.

يمكنك تحرير نمط ولون الشعر، ولون البشرة، والرموش، وغيرها.

اضغط على حفظ عند الانتهاء.

كيفية تغيير اسم ذكاء الاصطناعي في سناب شات

“My AI” هو الاسم الذي يتمتع به كل مستخدم في سناب شات لمحادثته مع دردشة الذكاء الاصطناعي، لحسن الحظ، يمكنك تغيير هذا الاسم في أي وقت تشاء، وهو يعمل بشكل مشابه لكيفية تغيير أسماء العرض لأصدقائك.

فيما يلي ما يجب القيام به:

ابحث عن My AI في علامة التبويب “الدردشة Chat” واضغط على الصورة الرمزية.

اضغط على My AI لفتح صندوق منبثق.

قم بتحرير الاسم، ثم اضغط على حفظ.

هذا كل شيء! لقد قمت الآن ليس فقط بتغيير نوع ذكاء الاصطناعي في سناب شات، ولكن لديه أيضًا اسم جديد. تفضل، قدم نفسك لصديقك الجديد.